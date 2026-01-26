Nachrichten in einfacher Sprache vom 26.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Das österreichische Bundes-Heer hat heute sein Risiko-Bild für das Jahr 2026 veröffentlicht. Das Risiko-Bild vom österreichischen Bundes-Heer ist eine jährliche Sicherheits-Überprüfung. Das Risiko-Bild zeigt, welche Gefahren es für Österreich gibt. Die größte Gefahr für Österreich ist Russland. Das hat der Chef von der zuständigen Direktion für Verteidigungs-Politik Ronald Vartok gesagt. Der seit Februar 2022 andauernde russische Angriffs-Krieg auf die Ukraine ist laut Vartok eine Gefahr für Europa. Die russische Regierung versucht Europa zu schaden, zum Beispiel mit Angriffen im Internet oder Spionage-Angriffen. Auch eine große Gefahr für Österreich sind laut Ronald Vartok inzwischen die USA. In der Stadt Minneapolis im Bundes-Staat Minnesota in den Vereinigten Staaten von Amerika haben „ICE“-Beamte am Samstag einen Mann erschossen. „ICE“ kontrolliert als Einwanderungs-Behörde, ob Menschen aus einem anderen Land in den USA sein dürfen. Der erschossene Mann ist der 37-jährige Kranken-Pfleger Alex Pretti. Laut dem Heimatschutz-Ministerium hatte Alex Pretti eine Waffe. Auf einem Video ist allerdings zu sehen, dass Alex Pretti ein Handy in der Hand hatte, aber keine Waffe. Auf dem Video ist auch zu sehen, dass 8 Beamte um ihn herumgestanden sind. Ein Beamter hat auf Pretti weiter geschossen, obwohl er bewegungslos am Boden gelegen ist. Politiker von der Republikanischen Partei und von der Demokratischen Partei fordern eine unabhängige Untersuchung. Der Leichnam der letzten Geisel der Hamas im Gazastreifen ist nach Israel zurück gebracht worden. Das hat die israelische Armee heute mitgeteilt. Der Gazastreifen liegt zwischen Israel und Ägypten. Die Armee von Israel sagte, dass der Mann Ran Gvili eindeutig identifiziert wurde. Vertreter des Militärs haben seine Familie darüber informiert. Ran Gvili wird nun in Israel beigesetzt. Nach Angaben der Armee sind damit alle Geiseln der Hamas nach Israel zurückgebracht worden. Im Oktober 2023 hat die Terror-Organisation Hamas Israel überfallen und dabei mehr als 250 Menschen in den Gazastreifen entführt. In St. Pölten haben Bewohner gestern einen neuen Gemeinde-Rat gewählt. St. Pölten ist die Haupt-Stadt vom österreichischen Bundes-Land Niederösterreich. Eine Gemeinde ist ein politischer Ort mit einem Bürgermeister und einem Gemeinde-Rat. In einem Gemeinde-Rat beschließen Politiker Gesetze für eine Gemeinde. Die SPÖ von Bürgermeister Matthias Stadler ist trotz vieler verlorener Stimmen mit 42,6 Prozent auf Platz eins geblieben. Die SPÖ hat aber ihre absolute Mehrheit verloren, die sie seit 1965 hatte. Die ÖVP ist mit 21,4 Prozent auf Platz 2. Die FPÖ hat mit 19,7 Prozent sehr viele Stimmen dazugewonnen. Bürgermeister Matthias Stadler hat heute mit den anderen Parteien über eine mögliche Zusammen-Arbeit gesprochen. Der 33-jährige österreichische Skifahrer Manuel Feller hat das 86. Hahnenkamm-Rennen gestern gewonnen. Das Hahnenkamm-Rennen im Tiroler Ort Kitzbühel ist das berühmteste und gefährlichste Ski-Abfahrts-Rennen weltweit. Manuel Feller ist der erste österreichische Sieger beim Hahnenkamm-Rennen seit Marcel Hirscher. Der ehemalige Skifahrer Marcel Hirscher hatte das Hahnenkamm-Rennen im Jahr 2017 gewonnen. Manuel Feller hat sich sehr gefreut über seinen Sieg beim Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel. Er hat nämlich zehn Mal das Hahnenkamm-Rennen nicht gewonnen. Auch Marko Pfeifer hat sich sehr gefreut über den Sieg von Manuel Feller. Marko Pfeifer ist der Chef-Ski-Trainer von den österreichischen Skifahrern.
