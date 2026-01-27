Nachrichten in einfacher Sprache vom 27.01.2026Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 444: Nachrichten in einfacher Sprache vom 27.01.2026
Es gibt mehr Bezahlung für rund 130.000 Mitarbeitende im österreichischen Sozial-Bereich. Sie bekommen ab April um 2,6 Prozent mehr Bezahlung. Darauf haben sich Gewerkschafts-Vertreter von GPA und vida mit Vertretern von der Sozial-Wirtschaft Österreich gestern geeinigt. Die Sozial-Wirtschaft Österreich vertritt die Interessen von Firmen-Chefs im privaten Sozial-Bereich. Die Gewerkschaft vertritt Mitarbeitende in privaten Pflege-Firmen, privaten Gesundheits-Firmen und privaten Sozial-Firmen. Auch im nächsten Jahr gibt es mehr Bezahlung. Wie viel mehr Bezahlung ist abhängig davon, wie sich die Preise in Österreich entwickeln. Von 1. Oktober weg haben die Gespräche über mehr Bezahlung gedauert. Die Europäische Union und Indien haben sich auf einen Handels-Vertrag geeinigt. Das haben der indische Regierungs-Chef Narendra Modi und Ursula Von der Leyen heute in der Haupt-Stadt Neu-Delhi gesagt. Ursula von der Leyen ist die Präsidentin von der EU-Kommission. Die EU-Kommission schlägt neue Gesetze für die 27 Mitglieds-Länder vor. Laut dem Handels-Vertrag kann Indien Produkte aus der Europäischen Union billiger kaufen. Deutlich billiger werden Autos oder Weine. Keine zusätzlichen Gebühren soll es für Indien für den Kauf von europäischen Nudeln, Schokolade und Oliven-Öl geben. Heute ist der weltweite Gedenk-Tag an die Opfer von den National-Sozialisten. Die National-Sozialisten haben im 2. Welt-Krieg ungefähr sechs Millionen Juden, politische Gegner oder Menschen von der Volks-Gruppe Roma und Sinti ermordet. Heute ist auch der 81. Gedenk-Tag an die Befreiung vom Konzentrations-Lager in der polnischen Stadt Auschwitz. Im Konzentrations-Lager Auschwitz und den Neben-Lagern Birkenau und Monowitz haben nationalsozialistische Soldaten mehr als eine Million Menschen ermordet. In Konzentrations-Lagern haben National-Sozialisten während dem 2. Weltkrieg Menschen eingesperrt und oft auch ermordet. Am 27. Jänner 1945 haben Soldaten vom damaligen Land Sowjet-Union das Konzentrations-Lager Auschwitz befreit. Bei einer Gedenk-Feier im ehemaligen Konzentrations-Lager Auschwitz mit Überlebenden wurde an die Opfer gedacht. Im Jahr 2025 hat es in Österreich 425 Meldungen von Geister-Fahrern gegeben. Das waren etwas mehr gemeldete Geister-Fahrer als im Jahr 2024. Geister-Fahrer sind Auto-Fahrer, die auf einer Auto-Bahn versehentlich oder absichtlich in die falsche Fahrt-Richtung fahren. Die meisten Geister-Fahrer hat es in den Bundes-Ländern Kärnten, Steiermark und Niederösterreich gegeben. Die wenigsten gemeldeten Geister-Fahrer hat es in der Haupt-Stadt Wien gegeben. Aber in Wien gibt es auch die wenigsten Auto-Bahn-Kilometer. Es gibt mehrere Gründe für Geister-Fahrer. Zum Beispiel das Trinken von Alkohol, Drogen, Verwirrung über Fahrt-Route, Müdigkeit oder absichtliches Umdrehen auf der Auto-Bahn. In den USA gibt es derzeit eiskaltes Wetter. Das kalte Winter-Wetter hat sich vom Süden in den Nord-Osten ausgebreitet. Mehrere Menschen sind gestorben. In mindestens 20 Bundes-Staaten und in der Haupt-Stadt Washington gilt der Not-Stand. Ein Not-Stand gilt in einer Krisen-Lage in einem Land. Dadurch kann die Regierung in dem Land schneller Maßnahmen beschließen. In den USA sind mehr als 550.000 Häuser ohne Strom. Betroffen ist vor allem der Süden von den USA. Am Wochenende wurden Tausende Flüge abgesagt. Behörden-Vertreter bitten Bewohner wegen dem eisigen Wetter zu Hause zu bleiben. In den nördlichen Bundes-Staaten gibt es auch für die nächsten Tage eine Kälte-Warnung.
