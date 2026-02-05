Nachrichten in einfacher Sprache vom 05.02.2026Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 450: Nachrichten in einfacher Sprache vom 05.02.2026
Staats-Sekretärin Michaela Schmidt von der SPÖ ist für eine Volks-Befragung zur Erbschafts-Steuer. Erbschafts-Steuer müssen Menschen bezahlen, die Geld von einem Verstorbenen geerbt haben. Bei einer Volks-Befragung fragen Politiker die Bevölkerung zu seiner Meinung zu einem wichtigen Thema. Österreicher sollen sagen, ob sie für eine Erbschafts-Steuer sind. Allerdings ist das keine offizielle Forderung der SPÖ, sondern nur von Staats-Sekretärin Michaela Schmidt. Finanz-Staats-Sekretärin Barbara Eibinger-Miedl von der ÖVP ist gegen eine Volks-Befragung zum Thema Erbschafts-Steuer. Diese Überlegung über eine Volks-Befragung zur Erbschafts-Steuer von der SPÖ ist eine Reaktion auf die ÖVP. Bundes-Kanzler Christian Stocker möchte eine Volks-Befragung machen, ob junge Männer länger beim Bundes-Heer Soldaten sein sollen. Ab heute gilt der Atom-Waffen-Vertrag zwischen den USA und Russland nicht mehr. Diesen Vertrag haben im Jahr 2010 die Präsidenten Barack Obama und Dimitri Medvedev unterschrieben. Die USA und Russland durften durch diesen Atom-Waffen-Vertrag jeweils nur 1.550 strategische Spreng-Köpfe herstellen. Strategische Spreng-Köpfe sind sehr starke Bomben, die von Raketen weit weg geschossen werden können. Diese Spreng-Köpfe gehören zu den Atom-Waffen, mit denen man ganze Regionen zerstören kann. Auch wurden jährliche Kontrollen vereinbart, ob sich beide Länder an den Vertrag halten. Experten warnen davor, dass die USA und Russland ihre strategischen Spreng-Köpfe verdoppeln könnten. Deshalb wäre ein neuer Atom-Waffen-Vertrag wichtig. In Kärnten hat es stark geschneit. Grund für den starken Schneefall ist ein Mittel-Meer-Tief. Ein Mittel-Meer-Tief ist schlechtes Wetter im Mittel-Meer-Raum. Durch den starken Schnee-Fall hat es Probleme auf den Straßen in Kärnten gegeben. Auf der Drautal Straße beim Ort Greifenburg sind mehrere Last-Wagen-Fahrer im Schnee steckengeblieben. Die Drautaler Straße musste gesperrt werden. Bewohner von rund 1.700 Haushalten in Kärnten hatten keinen Strom. Betroffen war vor allem der Bezirk Villach-Land. Der starke Schnee-Fall hat mehrere Strom-Masten beschädigt. Mitarbeitende von der Strom-Firma Kärnten Netz haben beschädigte Strom-Masten repariert. Ärzte in der Steiermark haben im Jahr 2024 bei einer 48-jährigen Frau möglicherweise einen Fehler gemacht. Ärzte in einem Privat-Kranken-Haus in der Haupt-Stadt Graz haben den Brust-Korb von ihr untersucht. Dabei haben sie entzündliche, aber keine krebsartigen Gewächse festgestellt. Deshalb haben Ärzte ein kleines Stück von ihrem Brust-Korb als Probe genommen. Laut einer Untersuchung von dieser Probe hatte die Frau Lungen-Krebs. Deshalb haben Ärzte einen Teil ihrer Lunge bei einer Operation entfernt. Die Lunge versorgt den Körper mit Sauer-Stoff. Nach der Operation kam heraus, dass sie gar keinen Lungen-Krebs hat. Jetzt fordert die Anwältin von der Frau eine Entschädigung. Die Statistik Austria hat sich angesehen, wie viele Volks-Schüler nicht so gut Deutsch können. Die Statistik Austria ist das Statistik-Amt in Österreich. Laut den Untersuchungen gibt es die meisten Volks-Schüler mit Deutsch-Problemen in einigen Städten in Oberösterreich. Vor allem in den Städten Wels, Traun und in der Landes-Haupt-Stadt Linz. Auch in anderen Bundes-Ländern gibt es einige Schüler, die nicht so gut Deutsch können. Zum Beispiel in Wien, Graz oder in Salzburg. In größeren Städten leben mehr Kinder aus anderen Ländern als in Klein-Städten am Land. Deshalb gibt es in größeren Städten mehr Kinder, die nicht so gut Deutsch können als in Klein-Städten.
