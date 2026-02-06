Nachrichten in einfacher Sprache vom 06.02.2026Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 451: Nachrichten in einfacher Sprache vom 06.02.2026
Heute Abend beginnen die 25. Olympischen Winter-Spiele im Land Italien. Die Olympischen Winter-Spiele sind ein großes Sport-Fest. Es findet alle vier Jahre statt. Sportler aus vielen Ländern kommen dabei zusammen. Sie treten in Winter-Sport-Arten an, zum Beispiel: Ski-Fahren oder Eis-Hockey. Es ist das erste Mal seit 20 Jahren, dass die Winter-Spiele wieder in Italien stattfinden. Die großen Städte Mailand und Cortina sind Haupt-Orte der Spiele. Die Eröffnungs-Feier startet heute um kurz vor 20 Uhr. Alle Länder laufen dann mit ihren Fahnen ins Stadion ein. Es gibt auch Musik. Am Ende wird das Olympische Feuer angezündet. Das Feuer steht für Frieden und Freundschaft zwischen den Ländern. Zwischen den Ländern USA und dem Iran gibt es große Spannungen. Der US-Präsident Donald Trump hat gedroht, den Iran anzugreifen. Deshalb führen die USA und der Iran jetzt Gespräche. Sie treffen sich im Land Oman in Asien. Es ist nicht ganz klar, worum es bei diesen Gesprächen gehen soll. Der Iran will nur über sein Atom-Programm sprechen. Atome sind sehr kleine Teilchen. Damit kann man sehr gefährliche Waffen bauen. Die USA wollen sichergehen, dass der Iran keine Waffen baut. Die USA haben dem Iran wirtschafliche Strafen auferlegt. Sie finden, dass der Iran mit seinem Atom-Programm gegen Regeln verstößt. Der Iran möchte, dass die Strafen aufgehoben werden. Die USA wollen bei dem Treffen heute aber auch über die Raketen des Iran sprechen. Sie sehen diese Raketen als Gefahr für das Land Israel. Über seine Raketen will er der Iran aber nicht sprechen. Heute beginnen die Semester-Ferien in fünf österreichischen Bundesländern. Die Ferien beginnen in Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Das betrifft etwa 350.000 Schüler. Vor den Ferien haben die Kinder noch ihre Schul-Nachrichten bekommen. Darin steht zum Beispiel, wie gut jemand in Mathe, Deutsch oder anderen Fächern gearbeitet hat. In den Bundesländern Wien und Niederösterreich gibt es etwa 500.000 Schüler. Für sie haben die Semester-Ferien schon vor einer Woche begonnen. In Wien und Niederösterreich geht die Schule am Montag wieder los. In den Ländern Spanien und Portugal gibt es schwere Stürme und viel Regen. Viele Flüsse sind über die Ufer getreten. Tausende Menschen sind aus ihren Häusern weggebracht worden. In den letzten Tagen sind schon mehrere Menschen gestorben. In Portugal heißt der Sturm „Leonardo“. Er hat viele Überschwemmungen verursacht. Die Rettungs-Kräfte sind seit Sonntag mehr als 3.000 Mal im Einsatz gewesen. In Spanien hat es in manchen Regionen so viel geregnet, wie sonst in einem ganzen Jahr. Wetter-Experten sagen: Die Stürme werden noch nicht aufhören. Am Wochenende kann das Wetter noch schlimmer werden. Am Flughafen in Berlin, der Hauptstadt von Deutschland, starten und landen die Flugzeuge wieder. Wegen Eis auf der Landebahn war der Betrieb gestern und heute geschlossen. Es hat lange gedauert, das Eis zu entfernen. Viele Flüge sind ausgefallen. Immer noch haben viele Flugzeuge Verspätungen Im Nord-Osten von Deutschland gibt es immer noch Glatt-Eis und Eis-Regen. Auch auf den Straßen und Bahn-Strecken gibt es immer wieder Behinderungen. In einigen Städten fahren Busse nicht, Schulen bleiben geschlossen oder Kinder lernen zu Hause. Wetter-Experten hoffen, dass das Eis auf Straßen und Bahnen bald etwas weniger wird.
