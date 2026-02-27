Nachrichten in Einfacher Sprache vom 27.02.2026Jetzt kostenlos streamen
Folge 466: Nachrichten in Einfacher Sprache vom 27.02.2026
Seit einem Jahr regiert in Österreich eine Dreier-Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS. Vor genau einem Jahr haben die drei Parteien ihr Programm vorgestellt. Ein großes Ziel war, dass die Preise nicht mehr so stark steigen. Dieses Ziel ist im Jänner erstmals erreicht worden, denn die Teuerung liegt nur mehr bei zwei Prozent. In der Bevölkerung ist die Dreier-Koalition inzwischen weniger beliebt als zu Beginn ihrer Regierungs-Arbeit. Die Verhandlungen über die Bildung der Regierung waren sehr schwierig und haben insgesamt fünf Monate gedauert. Auch die FPÖ hätte die Möglichkeit gehabt, eine Regierung zu bilden. Der ehemalige Vizekanzler von Österreich Heinz-Christian Strache wird nun angeklagt. Eine Anklage bedeutet, dass jemand beschuldigt wird, etwas Verbotenes getan zu haben. In diesem Fall geht es um die Casinos Austria AG. Das Unternehmen betreibt mehrere Spielkasinos für Glücksspiele. Heinz-Christian Strache wird vorgeworfen, verlangt zu haben, dass eine bestimmte Person eine wichtige Position in der Casinos Austria AG erhält. Im Gegenzug soll Strache versprochen haben, sich als Vizekanzler für den Bereich der Glücksspiele einzusetzen. Für dieses verbotene Verhalten kann man höchstens zwei Jahre ins Gefängnis kommen. Heinz-Christian Strache gilt aber so lange als unschuldig, bis ein Gericht seine Schuld beweist. Immer mehr Menschen in Österreich müssen nach Unfällen im Kranken-Haus behandelt werden. Das sagt das Kuratorium für Verkehrs-Sicherheit. Das Kuratorium ist ein Verein, der sich um die Sicherheit im Haushalt, im Straßen-Verkehr und in der Freizeit kümmert. Im Vorjahr waren es 800.000 Verletzte. Die meisten Unfälle passieren zu Hause. 330.000 Unfälle hat es vergangenes Jahr in Haushalten gegeben. Aber es passieren auch immer mehr schwere Verkehrs-Unfälle mit Fahrrädern, E-Bikes und E-Scootern auf den Straßen. Besonders viele Verletzte gibt es bei Unfällen mit dem Fahrrad, dem E-Bike oder dem E-Scooter. Das Kuratorium findet deshalb die geplante Helm-Pflicht für E-Bikes ab 14 Jahre gut. Ab 1. Mai gelten die neuen Vorschriften für E-Scooter und E-Bikes. Unter 14 Jahren muss man dann einen Helm tragen. Und E-Mopeds dürfen dann nicht mehr auf Rad-Wegen fahren. Die Atom-Gespräche in Genf in der Schweiz zwischen dem Iran und den USA sind beendet. Es gibt aber noch keine Einigung. Es war die dritte Verhandlungs-Runde. Die Verhandlungen sollen nächste Woche in Wien weitergehen. US-Präsident Donald Trump hatte vom Iran vor einer Woche bis Anfang März ein Ergebnis gefordert und mit einem Militär-Schlag gedroht. Die USA verlangen, dass der Iran sein Atom-Programm aufgibt. Dem Iran wird seit vielen Jahren vorgeworfen, an Atom-Waffen zu bauen. Die USA und der Iran verhandeln schon seit Jahrzehnten über ein Atom-Abkommen. In der Nacht hat Pakistan der Taliban-Regierung in Afghanistan den Krieg erklärt. Das pakistanische Militär hat Aufnahmen veröffentlicht, die Luft-Angriffe auf die afghanische Hauptstadt Kabul zeigen sollen. Erstmals richten sich die pakistanischen Schläge nicht gegen Terror-Lager, sondern direkt gegen Einrichtungen von der Taliban-Regierung. Auch die Taliban veröffentlichen Videos, die Auseinandersetzungen im Grenz-Gebiet zeigen sollen. Die Beziehung zwischen den beiden Ländern ist in der letzten Zeit immer schlechter geworden. Pakistan wirft den Taliban vor, Gruppen untergebracht zu haben, die Anschläge auf pakistanischem Gebiet machen.
