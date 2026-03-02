Nachrichten in Einfacher Sprache vom 02.03.2026Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 467: Nachrichten in Einfacher Sprache vom 02.03.2026
Am Samstag haben die Länder Israel und USA das Land Iran angegriffen. Dabei ist Ajatollah Ali Chamenei getötet worden. Er war seit vielen Jahren der oberste Führer vom Iran. Die Kämpfe gehen immer noch weiter. Der Iran schießt jetzt viele Raketen und Drohnen auf Israel. Auch auf arabische Länder, wie Katar oder Bahrain schießen iranische Soldaten Raketen ab. In diesen Ländern haben nämlich die USA Soldaten untergebracht. Der Iran hat angekündigt, sich zu rächen. Dabei hat er auch Kuwait als mögliches Ziel genannt. Heute sind in Kuwait drei amerikanische Kampf-Flugzeuge abgeschossen worden. Das Militär von den USA sagt: Es war ein Versehen. Gleichzeitig greifen die USA und Israel den Iran weiter an. Am Wiener Helden-Platz haben gestern mindestens 2.000 Menschen gefeiert. Das hat ein Polizei-Sprecher gesagt. Der Helden-Platz ist ein riesiger Platz vor der Hof-Burg. Das ist der Amts-Sitz vom österreichischen Bundes-Präsidenten. Die Menschen haben sich gefreut über den Tod von Ajatollah Ali Chamenei, dem obersten Führer des Iran. Die Demonstranten hoffen auf eine neue Regierung. Viele Demonstranten haben Fotos von Reza Pahlavi in der Hand gehabt. Reza Pahlavi ist der Sohn von Mohammad Reza Pahlavi. Der hat den Iran viele Jahrzehnte lang regiert. Im Jahr 1979 ist er entmachtet worden. Sein Sohn, Reza Pahlavi, lebt in den USA. Er hat gesagt, er möchte bei der Gründung einer neuen Regierung helfen. Aber es ist unwahrscheinlich, dass das auch die Mehrheit der Iraner möchte. Die iranische Regierung hat die Straße von Hormus gesperrt. Die Straße von Hormus ist ein schmaler Meeres-Weg. Sie verbindet die arabischen Länder Oman und den Iran. Über die Straße von Hormus transportieren Schiffe Öl, Fahrzeug-Treibstoffe, flüssiges Erd-Gas und andere wichtige Produkte. Grund für die Sperre ist die Tötung von Ajatollah Ali Chamenei durch israelische Soldaten und Soldaten aus den USA. Der Iran will sich dafür rächen. Ein großer Teil der Öl-Lieferungen auf der ganzen Welt kommt über die Straße von Hormus. Durch die Sperre ist Öl weltweit teurer geworden. Fach-Leute befürchten, dass das dazu führt, dass die Preise für alle Produkte in Europa steigen. In Österreich sind im Februar mehr als 436.000 Menschen arbeitslos gewesen. Die wirtschaftliche Lage in Österreich ist schlecht. Das hat heute das Arbeits-Markt-Service kurz AMS gesagt. Das AMS hilft arbeitslosen Menschen wieder eine Arbeit zu finden. Es gibt aber auch gute Entwicklungen: In Oberösterreich, Wien und in Kärnten sind weniger Menschen arbeitslos. Und es gibt mehr Job-Angebote für arbeitslose Menschen. Aber die schlimme Lage im Iran kann sich auch bei uns auswirken. Sie kann schlecht sein für die wirtschaftliche Entwicklung in Österreich.
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