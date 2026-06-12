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Nachrichten in Einfacher Sprache

Nachrichten in Einfacher Sprache vom 12.06.2026

ORF IIIStaffel 1Folge 534vom 12.06.2026
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Folge 534: Nachrichten in Einfacher Sprache vom 12.06.2026

6 Min.Folge vom 12.06.2026

Clemens Pig ist der neue ORF-General-Direktor. Das hat der ORF-Stiftungs-Rat entschieden. Im Stiftungs-Rat kontrollieren 35 Stiftungs-Räte den ORF. Clemens Pig hat 21 Stimmen bekommen. Die Amts-Zeit von Clemens Pig als ORF-Chef dauert von 2027 bis 2031. Pig war bis vor Kurzem Chef von der Nachrichten-Agentur Austria Presse Agentur, kurz APA. Der ORF ist der öffentlich-rechtliche Sender in Österreich. Außerdem ist der ORF das größte Medien-Unternehmen im Land. Clemens  Pig möchte mehr Programm aus den Bundes-Ländern im ORF. Außerdem will er mehr Angebote im Internet für Jugendliche entwickeln. Ab dem 1. Jänner 2027 gelten in Österreich neue Verkehrs-Strafen. Das hat die Bundes-Regierung beschlossen. Im vergangenen Jahr hat es in Österreich mehr Unfälle im Straßen-Verkehr gegeben. Bei den meisten tödlichen Verkehrs-Unfällen sind die Fahrzeug-Lenker viel zu schnell gefahren. Deshalb gelten ab nächstem Jahr deutlich höhere Geld-Strafen. Die Geld-Strafen sind unterschiedlich hoch. Die Strafe hängt davon ab, wie viel ein Auto-Fahrer zu schnell gefahren ist. Auto-Fahrer, die mehr als 50 Stunden-Kilometer außerhalb von einem Ort zu schnell gefahren sind, müssen bis zu 6.000 Euro Strafe zahlen. Der Verein Verkehrs-Club Österreich findet die neuen Strafen gut. Der Verkehrs-Club fordert aber weitere Strafen. In Österreich können Personen ab Montag eine Woche lang 5 Volks-Begehren unterschreiben. Mit einem Volks-Begehren fordern Menschen Veränderungen bei einem Thema. Wenn 100.000 Personen ein Volks-Begehren unterschrieben haben, müssen die Politiker im National-Rat darüber sprechen. Zum Beispiel fordern Polizei-Gewerkschafter von der SPÖ mehr Polizisten. Durch ein neues Gesetz soll es eine Mindest-Zahl an Polizei-Beamten geben. Auch wollen die Polizei-Gewerkschafter eine bessere Bezahlung, bessere Arbeits-Bedingungen und genug Zeit für Ausbildungen. Ein anderes Volks-Begehren fordert gratis Kondome und andere Verhütungs-Mittel in Apotheken und in Drogerien. Israelische Soldaten haben bei einem Angriff aus der Luft drei Menschen getötet. Sie haben die Stadt Gaza im Gaza-Streifen angegriffen. Der Gaza-Streifen liegt zwischen Ägypten und Israel. Auch haben sie das Flüchtlings-Lager im Ort Nuseirat angegriffen. Eigentlich gilt seit Oktober 2025 eine Kampf-Pause. Aber die israelischen Soldaten und Hamas-Terroristen halten sich nicht daran. Im Gaza-Streifen wurden seit Beginn von der Kampf-Pause mehr als 950 Menschen getötet. Gespräche über einen Frieden im Gaza-Krieg waren bisher wenig erfolgreich. Am meisten Streit gibt es darüber, dass Hamas-Terroristen ihre Waffen abgeben sollen. Außerdem sollen israelische Soldaten den Gaza-Streifen verlassen. Ab heute gilt in der Europäischen Union ein neues und viel strengeres Asyl-Gesetz. Asyl-Werber suchen in einem Land Schutz vor Krieg in ihrem Heimat-Land. Der zuständige EU-Politiker Magnus Brunner findet das neue Gesetz gut. Experten sagen, das neue Asyl-Gesetz soll verhindern, dass Asyl-Werber nach Europa kommen. Asyl-Werber aus Ländern wie Ägypten, dem Kosovo oder Bangladesch haben schlechte Chancen auf Schutz in einem EU-Land. Diese Länder gelten laut der Europäischen Union als sicher. Asyl-Werber aus Ländern wie dem Sudan, Haiti oder Afghanistan haben gute Chancen auf Schutz in einem EU-Land. In diesen Ländern gibt es Unruhen und viel Gewalt.

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