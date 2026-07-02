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Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 548: Nachrichten in einfacher Sprache vom 02.07.2026
Die Internet-Firma Google muss eine sehr hohe Geld-Strafe bezahlen. Google muss 4,1 Milliarden Euro Strafe bezahlen. Das haben Richter vom Europäischen Gerichts-Hof kurz EuGH entschieden. Richter beim EuGH in Luxemburg achten darauf, dass die Gesetze der EU eingehalten werden. Hersteller-Firmen von Handys und tragbaren Computern bekamen nur Lizenzen von Google, wenn sie Handys verkaufen bei denen die Software von Google vorinstalliert ist. Das ist laut den EuGH-Richtern verboten. Für die EU-Kommission hat Google seine große Macht am Markt ausgenützt. Google hat damit bereits aufgehört. Trotzdem wehrt es sich gegen die Strafe. Richter vom OGH haben heute eine Verurteilung gegen René Benko bestätigt. Der OGH ist das oberste Gericht in Österreich. Benko war der Gründer von der Firmen-Gruppe Signa. Die Firmen-Gruppe Signa hat kein Geld mehr. Benko hatte mit der Signa mehrere Gebäude bauen lassen. Benko war von einem Gericht im Oktober 2025 zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Benko soll seiner Mutter Ingeborg im Herbst 2023 300.000 Euro geschenkt haben. Damals wusste man schon, dass seine Firma bald kein Geld mehr haben wird. Benko hat laut OGH-Richtern durch das Geld-Geschenk Personen geschädigt, die ihm Geld geliehen hatten. Sein Anwalt Norbert Wess hatte gegen die Verurteilung gerichtlich geklagt. Ende Juni waren in Österreich 368.948 arbeitslose Personen beim AMS gemeldet. Das AMS hilft arbeitslosen Menschen eine Arbeit zu finden. Mit Schulungen hilft das AMS arbeitslosen Menschen eine neue Arbeit zu finden. Besonders viele Frauen waren im Juni arbeitslos. Wegen der derzeit hohen Preise kaufen weniger Menschen in Geschäften ein. In Geschäften arbeiten sehr viele Frauen. Auch gibt es mehr arbeitslose Personen mit Behinderungen. Gut ist laut AMS-Chef Johannes Kopf, dass es etwas weniger arbeitslose Jugendliche gibt. Auch haben mehr Syrer einen Job. Russische Soldaten haben gestern Nacht wieder die Ukraine angegriffen. Die Soldaten haben Kampf-Drohnen und Raketen aus der Luft abgeschossen. Kampf-Drohnen steuern Soldaten vom Boden aus. Mehrere Ukrainer wurden getötet oder schwer verletzt. Der gestrige Angriff war der schwerste Angriff auf die Hauptstadt Kiew seit Beginn vom Ukraine-Krieg im Februar 2022. Das hat der Bürgermeister von der Haupt-Stadt Kiew Vitali Klitschko gesagt. In Kiew haben mehrere Wohn-Häuser gebrannt oder wurden zerstört. Ukrainische Soldaten haben deshalb heute mit Drohnen ein russisches Gebiet angegriffen. Sie haben laut dem russischem Militär eine wichtige und große Öl-Firma schwer beschädigt. Heute spielen wieder die österreichischen Fußball-Spieler bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Bei einer Fußball-Welt-Meisterschaft spielen die weltweit besten National-Teams gegeneinander. Sie spielen heute Abend um 21 Uhr gegen die spanischen Fußball-Spieler. Für die österreichischen Fußball-Spieler ist das heutige Spiel wichtig. Sie könnten durch einen Sieg ins Achtel-Finale von der Fußball-Weltmeisterschaft kommen. Es wird aber nicht leicht für die österreichische Mannschaft. Die spanischen Fußballer haben nämlich im Jahr 2010 eine Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen.
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