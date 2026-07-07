Nachrichten in einfacher Sprache vom 07.07.2026Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 551: Nachrichten in einfacher Sprache vom 07.07.2026
Die Politiker im österreichischen National-Rat haben heute neue Schul-Fächer beschlossen. Die Schul-Fächer heißen „Medien und Demokratie“ und „Informatik und Künstliche Intelligenz“. In einer Demokratie können Bewohner in einem Land die Politik mitbestimmen. Künstliche Intelligenz überträgt menschliches Denken auf den Computer. Die neuen Schul-Fächer gibt es für Schüler in Gymnasien und anderen höheren Schulen mit Matura. Gültig sind die Schul-Fächer ab dem Schul-Jahr 2027. Dafür gibt es weniger Unterrichts-Stunden von der Fremd-Sprache Latein. So soll die gesamte Unterrichts-Zeit gleich bleiben. Noch bis Freitag beschließen die Politiker im National-Rat mehrere wichtige Gesetze. Mehrere Experten haben ihren Bericht zum Tod von einem psychisch kranken Gefangenen vorgestellt. Der Gefangene sollte aus dem Gefängnis in Hirtenberg weggebracht werden. Hirtenberg ist ein Ort in Niederösterreich. Er sollte in ein Kranken-Haus mit Psychiatern kommen. Ein Psychiater hilft Personen bei geistigen Problemen. Das ist aber nicht passiert. Der Mann ist nach Gewalt durch Gefängnis-Beamte am 3. Dezember 2025 gestorben. Die Staats-Anwaltschaft in Eisenstadt ermittelt deshalb gegen 12 Gefängnis-Beamte. Die Justiz-Sprecherin Alma Zadic von den Grünen hat gesagt, dass es für die Jahre 2027 und 2028 zu wenig Geld für Veränderungen bei der Justiz gibt. Im Land China in Asien gibt es derzeit sehr starken Regen und sehr heftige Stürme. Betroffen sind mehrere Gebiete in China. Rettungs-Kräfte haben zehntausende Menschen in Sicherheit gebracht. Einige Menschen wurden getötet. Es gibt einige verletzte Personen. Einige Menschen werden vermisst. Ein Erd-Rutsch in der Stadt Nanchang hat einige Menschen verschüttet und getötet. Rettungs-Kräfte konnten 17 Menschen lebend retten. Die Rettungs-Kräfte suchen nach weiteren überlebenden Personen. Betroffen ist auch der Süden von China. In der Stadt Hangzhou ist ein Stau-See wegen dem starken Regen gebrochen. Ein Stau-See ist ein künstlicher See. Dadurch wurde ein Gebiet in Süd-China überschwemmt. Heute und morgen treffen sich Politiker von der NATO in der türkischen Haupt-Stadt Ankara. In der NATO arbeiten 32 Länder in Europa und in Nord-Amerika militärisch zusammen. Mit dabei ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Die Politiker wollen unter anderem neue Militär-Hilfen für die Ukraine beschließen. Ukrainische Soldaten kämpfen seit mehr als 4 Jahren gegen russische Angriffe. Selenskyj fordert von der NATO mehr Geld für die Abwehr russischer Luft-Angriffe. Grund ist ein russischer Angriff auf die Haupt-Stadt Kiew am Montag. Vor Beginn vom Treffen gibt es Kritik. Polizisten haben in Ankara bei Durchsuchungen viele Medien-Vertreter und politisch linke Gruppen verhaftet. Auf Kuba gibt es seit gestern einen Strom-Ausfall. Kuba ist ein Land mit mehreren Inseln in der Karibik. Fast 11 Millionen Kubaner haben derzeit keinen Strom. Laut der Strom-Firma wird untersucht, warum es den Strom-Ausfall gibt. Seit Monaten leiden Kubaner unter stundenlangen oder tagelangen Strom-Ausfällen. Ein Grund ist das veraltete Strom-Netz auf Kuba. Kuba erzeugt Strom mit veralteten Wärme-Strom-Kraft-Werken. Dafür brauchen sie Erd-Öl. Erd-Öl bekommen sie derzeit nicht geliefert. Länder, die Erd-Öl an Kuba liefern, müssen bei den USA Strafen bezahlen. Das hat Präsident Donald Trump entschieden. Seit einigen Jahren gibt es Straf-Maßnahmen von den USA gegen Kuba.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick