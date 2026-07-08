Nachrichten in einfacher Sprache vom 08.07.2026Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 552: Nachrichten in einfacher Sprache vom 08.07.2026
Eigentlich gilt seit Kurzem eine Kampf-Pause im Krieg zwischen dem Iran und den USA. Trotzdem haben sich der Iran und die USA gegenseitig angegriffen. Soldaten aus den USA mehrere Ziele um die Straße von Hormus angegriffen. Die Straße von Hormus ist ein Weg im Meer. Sie ist für den Öl-Handel wichtig. Auch der Iran hat die USA angegriffen. Laut dem Militär in den USA haben iranische Soldaten drei Öl-Tanker in der Straße von Hormus angegriffen. Iranische Soldaten haben auch Militär-Stand-Orte von den USA angegriffen. Die Militär-Stand-Orte von den USA sind in den arabischen Ländern Kuwait und Bahrain. Das Vermittler-Land Katar bittet die USA und den Iran, sich nicht weiter anzugreifen. Sie sollen wieder über Frieden sprechen. Markus Gstöttner ist der neue General-Sekretär von der ÖVP. Ein General-Sekretär unterstützt einen Partei-Chef bei seiner Arbeit. Zum Beispiel plant er Treffen für die Partei. Markus Gstöttner ist jetzt auch neuer Medien-Sprecher. Vor Gstöttner war Nico Marchetti dafür zuständig. Er tritt Ende Juli zurück. Marchetti hat gestern geschrieben, er möchte neben dem Politiker-Beruf einen zweiten Beruf haben. Er möchte aber Politiker und Bildungs-Sprecher im National-Rat bleiben. Marchetti ist in letzter Zeit in der ÖVP kritisiert worden. Unter anderem, weil er vor der Wahl von einem neuen ORF-Chef gesagt hat, wen er für den Job gut finden würde. Marine Le Pen möchte bei der Präsidentschafts-Wahl in Frankreich 2027 als Kandidatin antreten. Sie ist eine bekannte Politikerin. Sie ist in der rechtspopulistischen Partei „Rassemblement National“. Rechtspopulistische Politiker versuchen, mit einfachen Lösungen für schwierige Probleme Menschen anzusprechen. Le Pen möchte trotz ihrer Verurteilung antreten. Le Pen wurde verurteilt, weil sie und andere Angeklagte 1,4 Millionen Euro an EU-Geld verbotenerweise anders genutzt haben sollen. Das Geld war für EU-Parlaments-Assistenten. Die Assistenten sollen aber nicht für EU-Politiker gearbeitet haben. Sondern sie haben für die Partei von Le Pen gearbeitet. Le Pen hat immer wieder gesagt, das stimmt nicht. Ein ICE-Beamter hat gestern in den USA einen Mann erschossen. ICE ist die Einwanderungs-Behörde in den USA. Die Behörde ist umstritten, weil Beamte bei Einsätzen oft brutal vorgehen. Der Mann, der erschossen wurde, war aus dem Land Mexiko. Er soll verbotenerweise in den USA gelebt haben. Das sagt das Heimatschutz-Ministerium. Die Familie von dem Mann sagt, er hat fast 35 Jahre in den USA gelebt. Laut dem Heimatschutz-Ministerium hat der Mann mit seinem Auto ein Auto von ICE-Beamten gerammt. Weil der Mann laut Ministerium einen Beamten überfahren wollte, hat der Beamte auf ihn geschossen. Der Mann wurde in ein Kranken-Haus gebracht. Dort ist er gestorben. Der Rechnungs-Hof in Österreich hat die Wirtschafts-Kammer geprüft. Die Wirtschafts-Kammer vertritt die Interessen von Unternehmern in Österreich. Der Rechnungs-Hof schaut, dass Politiker und Behörden nicht mehr Geld ausgeben als notwendig. Der Rechnungs-Hof empfiehlt der Wirtschafts-Kammer Veränderungen. Die Organisation von der Wirtschafts-Kammer soll viel einfacher sein. Auch sollen Chefs in der Wirtschafts-Kammer weniger Lohn bekommen. Der ist laut Rechnungs-Hof zu hoch. Auch sollen die Regeln, wer wie viel Lohn bekommt, einheitlich sein. Die Wirtschafts-Kammer sagt, sie will es jetzt besser machen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick