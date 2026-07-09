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Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 553: Nachrichten in einfacher Sprache vom 09.07.2026
Soldaten aus den USA haben in der Nacht auf heute rund 90 Ziele im Iran angegriffen. Es gibt einige Todes-Opfer und einige Verletzte. Es war der zweite Angriff von den USA auf den Iran innerhalb von 24 Stunden. Der Präsident von den USA Donald Trump hat gesagt, die Kampf-Pause im Krieg gegen den Iran ist zu Ende. Unter anderem haben sie Luft-Abwehr-Systeme und Lager für Raketen und Drohnen angegriffen. Mit Luft-Abwehr-Systemen können Soldaten Luft-Angriffe feindlicher Soldaten abwehren. Iranische Soldaten haben daraufhin Militär-Stand-Orte von den USA in den arabischen Ländern Kuwait, Katar und Bahrain angegriffen. Das Außen-Ministerium vom Vermittler-Land Pakistan und UNO-Chef Antonio Guterres fordern ein Ende der Angriffen und wieder Friedens-Gespräche. Umweltschützer von Greenpeace haben 20 Flächen in Wien auf Asbest untersucht. Das Material Asbest besteht aus mehreren langen und dünnen Fasern. Asbest kann sich leicht in kleine Fasern zerteilen, die Menschen sehr leicht einatmen können. Dadurch steigt das Risiko für Lungen-Krebs. Entdeckt haben sie diese Flächen zum Beispiel in den Bezirken Liesing, Margareten, Meidling oder Hietzing. Jede Entdeckung von Asbest meldet Greenpeace an die Stadt Wien. Greenpeace fordert nun, dass die Straßen repariert werden. Experten von der Stadt Wien wollen die Angaben überprüfen. Russische Soldaten haben gestern wieder die Ukraine aus der Luft mit Raketen angegriffen. Es gibt mehrere Todes-Opfer und einige Verletzte. Angegriffen haben russische Soldaten auch die Hafen-Stadt Odessa in der Süd-Ukraine. Auch in Odessa gibt es einige Todes-Opfer und Verletzte. Ukrainische Soldaten haben zwei Schiffe im russischen Asowschen Meer angegriffen. Die Mitglieder von den Schiffen wurden gerettet. Die Schiffe haben zu brennen begonnen. Der Brand auf einem Schiff konnte gelöscht werden. Auch haben sie zwei russische Öl-Firmen angegriffen. Ukrainische Soldaten haben schon einige russische Öl-Firmen schwer beschädigt. Der russische Machthaber Wladimir Putin hat deshalb ein Liefer-Verbot von Treibstoff Diesel beschlossen. Bonnie Tyler ist in der Nacht auf heute mit 75 Jahren gestorben. Bonnie Tyler war eine bekannte britische Sängerin. Sie war wegen gesundheitlicher Probleme immer wieder im Kranken-Haus. Geboren wurde sie am 8. Juni 1951 als Gaynor Hopkins in der Stadt Neath in Wales. Bekannt wurde Bonnie Tyler weltweit 1978 mit dem Lied „It is a Heartatache“. Weitere bekannte Lieder von ihr waren „I need Hero“ oder „Total Eclipse of the Heart“. Im Jahr 2013 hat Bonnie Tyler beim Musik-Wettbewerb „Eurovision Song-Contest“ gesungen. Königin Elizabeth die Zweite hat Tyler 2022 einen wichtigen Orden verliehen. Tyler hat mehrere Organisationen unterstützt, die sich für ärmere Menschen eingesetzt haben. Der Juni 2026 war im Westen in Europa der heißeste je gemessene Monat. Das hat der Klima-Wandel-Wetter-Dienst Copernicus gesagt. Der Klima-Dienst Copernicus von der Europäischen Union veröffentlicht Daten von Schiffen oder Wetter-Stationen, wie warm es auf der Erde ist. In mehreren Ländern in West-Europa war es sehr heiß. Dadurch hat es in mehreren Ländern in West-Europa heftige Wald-Brände gegeben. Der EU-Klima-Wandel-Dienst warnt davor, es in Zukunft immer öfter viel zu heiß sein wird. Auch die Meere werden immer wärmer werden, warnt der EU-Klima-Wandel-Dienst.
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