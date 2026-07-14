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Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 556: Nachrichten in einfacher Sprache vom 14.07.2026
Soldaten aus den USA haben gestern Nacht wieder den Iran angegriffen. Soldaten aus den USA haben iranische Drohnen-Start-Plätze angegriffen. Drohnen verwenden Soldaten für Angriffe aus der Luft. Iranische Soldaten haben zwei Öl-Schiffe in der Straße von Hormus angegriffen. Die Schiffe waren aus dem Land Vereinigte Arabische Emirate. Iranische Soldaten haben auch Waffen-Lager und Wohn-Gebäude von Soldaten von den USA angegriffen. Die Angriffe waren im arabischen Land Bahrain. Durch die Angriffe fahren wieder keine Schiffe durch die Straße von Hormus. Diese Schiffe bringen Öl in verschiedene Länder. Der Preis für Öl ist jetzt wieder gestiegen. Die Regierung von den USA zahlt Firmen Geld zurück. Das Geld haben die Firmen als Zoll bezahlt. Zölle müssen Händler als Gebühr bezahlen, wenn sie Produkte in ein anderes Land liefern. Die Regierung zahlt den Firmen umgerechnet 71 Milliarden Euro zurück. Der Grund ist: Der US-Präsident hat alleine Zoll-Gebühren beschlossen. Das hätte der US-Präsident aber nicht dürfen. Das haben Richter vom „Supreme Court“ im Februar entschieden. Der „Supreme Court“ ist der oberste Gerichts-Hof von den USA. Viele Firmen wollen deshalb bezahlte Zoll-Gebühren zurückhaben. Der US-Präsident wollte mit Zöllen mehr Geld für seine Regierung einnehmen. Auch wollte er, dass Firmen in die USA kommen und Produkte herstellen. In der sogenannten „Koalition der Willigen“ sind mehrere Länder aus Europa. Zum Beispiel Frankreich, Deutschland und Großbritannien. Die „Koalition der Willigen“ arbeitet zusammen, um die Ukraine im Kampf gegen russische Angriffe zu unterstützen. Gestern haben sich Staats-Chefs von der „Koalition der Willigen“ getroffen. Mit dabei war auch der Präsident von Frankreich. Der Präsident von Frankreich sagt: Sie planen jetzt gemeinsam Militär-Übungen in Nachbar-Ländern von der Ukraine. Viele Details dazu sind aber noch offen. Helfen will die „Koalition der Willigen“ auch nach einem möglichen Ende vom Krieg. Soldaten aus verschiedenen Ländern sollen dann die ukrainischen Soldaten unterstützen. Heute haben Bewohnerinnen und Bewohner in Frankreich den National-Feiertag gefeiert. Sie haben an den 14. Juli 1789 erinnert. An diesem Tag haben Bewohner das Gefängnis „Bastille“ gestürmt. Das Gefängnis war in der Haupt-Stadt Paris. Sie wollten damit zeigen, dass sie den König und Adelige ablehnen. Zum National-Feiertag hat es eine große Militär-Parade gegeben. Viele Soldaten sind in Paris mitmarschiert. Präsident Emmanuel Macron hat sich mit seiner Frau Brigitte die Militär-Parade angeschaut. Zugeschaut haben auch mehrere Regierungs-Chefs. Zum Beispiel der polnische Regierungs-Chef Donald Tusk, der deutsche Bundes-Kanzler Friedrich Merz und der österreichische Bundes-Kanzler Christian Stocker. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat es sehr beleidigene Worte gegeben. Mariano Rajoy hat die französische Fußball-Mannschaft beleidigt. Rajoy war von 2011 bis 2018 Regierungs-Chef von Spanien. Rajoy hat im Internet geschrieben, es sind keine Franzosen in der sehr guten Fußball-National-Mannschaft. Was Mariano Rajoy sagt, ist rassistisch. Rassistische Menschen behaupten, dass eine bestimmte Art von Menschen besser ist als andere. Viele Menschen fordern jetzt: Mariano Rajoy soll sich für seine beleidigenen Worte bei Frankreich entschuldigen. Die französischen Fußball-Spieler spielen heute gegen Spanien. Es ist das Halb-Finale in der Fußball-Weltmeisterschaft.
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