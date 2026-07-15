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Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 557: Nachrichten in einfacher Sprache vom 15.07.2026
Soldaten aus den USA haben gestern wieder sehr viele militärische Ziele im Iran angegriffen. Zum Beispiel haben sie Raketen-Start-Plätze angegriffen. Die Ziele waren in der Nähe von der Straße von Hormus. Gleichzeitig haben die USA iranische Häfen gesperrt. Kriegs-Schiffe aus den USA blockieren jetzt diese iranischen Häfen. Deshalb haben iranische Soldaten einen US-Militär-Standort angegriffen. Der Militär-Standort ist im arabischen Land Jordanien. Jordanien und die USA sind Verbündete. Der Präsident von den USA ist Donald Trump. Donald Trump hat dem Iran gedroht. Soldaten sollen nächste Woche Brücken und Kraft-Werke zerstören. Trump hat gefordert, die iranische Regierung muss einem Friedens-Vertrag zustimmen. In Zukunft werden weniger Menschen in der Europäischen Union leben. Das haben Wissenschaftler gesagt. Die Wissenschaftler arbeiten am Zentrum für Wissenschaft in der EU. Sie sagen: Bis zum Jahr 2029 steigt die Zahl der Menschen in der EU noch. Dann wird sie langsam sinken. Die Wissenschaftler sagen auch: Die Menschen in der EU werden immer älter. Immer mehr Menschen werden 65 Jahre oder älter sein. Das wird eine Herausforderung. Denn dadurch wird es auch mehr Menschen geben, die Pflege brauchen. Deshalb werden wir mehr Pflege-Kräfte brauchen. Schon jetzt arbeiten viele Menschen, die aus Nicht-EU-Länder kommen, als Pflegekräfte. Pflegekräfte aus dem Ausland allein können die Probleme aber nicht lösen, sagen die Wissenschaftler. Heute vor 10 Jahren war ein Putsch-Versuch im Land Türkei. Bei einem Putsch versucht eine kleine Gruppe an Menschen, die Macht in einem Land zu gewinnen. Oft passiert das mit Gewalt. Das war auch in der Türkei so. Mehrere Soldaten mit Panzern haben sich gegen die Regierung gestellt. Soldaten, Bewohner und regierungsnahe Sicherheits-Kräfte haben sich gegenseitig heftig angegriffen. Teile vom Militär haben dabei versucht, den türkischen Präsidenten zu entmachten. Der türkische Präsident ist Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan ist immer noch Präsident. Nach dem Putsch-Versuch hat Erdoğan seine Macht als Präsident ausgebaut. Er hat jetzt mehr Einfluss auf die Justiz. Bis heute lässt Erdoğan Gegner verhaften und vor Gericht anklagen. Seit Mitternacht gibt es keine Grenz-Kontrollen mehr zwischen dem Land Spanien und Gibraltar. Gibraltar ist eine Halb-Insel im Süden von Spanien. Gibraltar gehört zum Land Großbritannien. Bisher hat es zwischen Spanien und Gibraltar Grenz-Kontrollen gegeben. Auch der Grenz-Zaun aus Metall zwischen Spanien und Gibraltar soll abgebaut werden. Den langen Grenz-Zaun gibt es seit dem Jahr 1908. Personen können in Zukunft ohne Grenz-Kontrollen reisen. Auch können jetzt Produkte ohne Grenz-Kontrollen geliefert werden. Viele Menschen freuen sich darüber. In Österreich ist es wegen der großen Hitze derzeit sehr trocken. Bauern in der Steiermark sagen, es wächst auf Almen und auf Wiesen zu wenig Gras. Eine Alm ist ein Bauern-Hof in den Bergen. Auf einer Alm lebt ein Bauer mit seinen Tieren im Sommer. In den Bergen gibt es normalerweise viel frisches Gras für Tiere zum Fressen. Durch die Trockenheit haben die Bauern zu wenig Futter für ihre Kühe oder andere Tiere. Damit Kühe oder andere Tiere nicht verhungern, geben Bauern ihnen zur Not anderes Futter. Es ist Futter, das sie für ihre Tiere für den Winter gelagert haben. Die Bauern hoffen, dass es bald wieder regnen wird. Dann gibt es wieder frisches Gras für ihre Tiere zum Fressen.
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