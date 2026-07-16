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Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 558: Nachrichten in einfacher Sprache vom 16.07.2026
Die wirtschaftliche Lage in Österreich wird bis zum Jahr 2030 nur langsam besser. Die Wirtschaft soll jedes Jahr um ein Prozent wachsen. Das ist sehr wenig. Das sagen Wirtschafts-Experten vom Institut für Höhere Studien. Die Experten schauen sich regelmäßig die Lage der österreichischen und weltweiten Wirtschaft an. Außerdem soll es ab dem Jahr 2027 weniger arbeitslose Menschen geben. Die Situation mit Fach-Arbeits-Kräften verschlechtert sich aber. Fach-Arbeits-Kräfte sind zum Beispiel Hand-Werker oder Pflege-Kräfte. Davon gibt es in Österreich immer weniger. Firmen finden derzeit schwer neue Fach-Arbeits-Kräfte. Zudem soll erst ab dem Jahr 2028 die Teuerung auf 2 Prozent sinken. Bei einer Teuerung werden die Preise für Produkte teurer. Im Juni hat die Teuerung 3,2 Prozent betragen. In Tirol gibt es ein Problem mit vielen Last-Wägen auf der Brenner-Auto-Bahn. Über diese Auto-Bahn fährt man von Österreich ins Nachbar-Land Italien. Tirol hat eigene Regeln für die Brenner-Auto-Bahn aufgestellt. Damit soll die Luft in der Region besser werden. Zum Beispiel dürfen Last-Wägen nicht nachts über die Brenner-Auto-Bahn fahren. Italien hat sich darüber beschwert. Der italienische Verkehrs-Minister Matteo Salvini meint, die Regeln sind gegen das EU-Gesetz. Durch das Nacht-Fahr-Verbot können Last-Wagen-Fahrer schwieriger Produkte nach Italien transportieren. Heute hat sich der General-Anwalt geäußert. Der General-Anwalt berät den Europäischen Gerichts-Hof bei Entscheidungen. Laut ihm sind einige Tiroler Regeln tatsächlich nicht in Ordnung. Zu einem späteren Zeit-Punkt wird der Europäische Gerichts-Hof entscheiden, ob Tirol die Regeln für die Brenner-Auto-Bahn ändern muss. Die Grenz-Kontrollen sollen in der Europäischen Union weniger werden. Das sagt der Österreicher Magnus Brunner. Er ist als Kommissar in der Europäischen Union für den Bereich Migration zuständig. Migranten suchen Schutz in einem anderen Land. Laut Magnus Brunner kommen weniger Menschen verbotenerweise nach Europa. Außerdem gibt es seit Juni neue Asyl-Regeln. Deshalb sollen die Kontrollen an den Grenzen abgeschafft werden. Seit 2015 gibt es etwa zwischen Deutschland und Österreich Grenz-Kontrollen. Beide Länder wollen mit den Grenz-Kontrollen auch weiter machen. Innerhalb der Europäischen Union gibt es aber eigentliche keine Grenz-Kontrollen. Deshalb muss immer die Europäische Union einem Land die Erlaubnis geben. Im Land Ukraine gibt es seit heute einen neuen Regierungs-Chef. Er heißt Serhij Koretskyj. Sehr viele Politiker im ukrainischen Parlament haben ihn bestätigt. Serhij Koretskyj ist der dritte Regierungs-Chef während dem Ukraine-Krieg. Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die bisherige Regierungs-Chefin überraschenderweise entlassen. Der Regierungs-Chef Serhij Koretskyj soll dafür sorgen, dass die Ukrainer im Winter nicht frieren. Das hat Präsident Selenskyj gesagt. Der neue Regierungs-Chef war bisher Chef von dem ukrainischen Energie-Versorger. Russische Soldaten greifen immer wieder Strom-Masten oder Heizungs-Anlagen in der Ukraine an. In Süd-Tirol in der Stadt Bozen ist heute ein Teil vom Gerichts-Gebäude eingestürzt. Es gibt keine Todes-Opfer und schwer verletzte Personen. Eine Reinigungs-Kraft wurde leicht verletzt. Der Grund für den Einsturz ist noch unklar. Jetzt ermitteln Polizisten die Ursache für den Einsturz. Derzeit gibt es an Säulen vom Gerichts-Gebäude Umbau-Arbeiten. Das hat die Feuerwehr gesagt. Durch den Einsturz werden Gerichts-Verhandlungen in nächster Zeit schwieriger stattfinden können.
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