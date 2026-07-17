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Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 559: Nachrichten in einfacher Sprache vom 17.07.2026
Der Präsident von den USA hat behauptet, dass China die vorletzte Präsidenten-Wahl im Jahr 2020 gestört hat. Donald Trump hat gesagt, dass sich China bei der Wahl im Jahr 2020 eingemischt hat. China hat diese Anschuldigungen zurückgewiesen. Belege dafür hat Donald Trump nicht genannt. Es gibt auch keine offiziellen Beweise, dass sich China in die Wahlen eingemischt hat. Trump hatte die Wahl 2020 gegen Joe Biden verloren. Seitdem behauptet er immer wieder, dass die Wahl nicht gerecht abgelaufen ist. In den USA finden Anfang November Zwischen-Wahlen namens „Mid-Terms“ statt. Dabei wird ein Teil von dem Parlament neu gewählt. Donald Trump möchte, dass seine Republikanische Partei diese Zwischen-Wahlen gewinnt. Ansonsten könnte er nicht mehr so leicht Gesetze beschließen. Andy Burnham ist seit heute neuer Chef von der britischen Partei namens „Labour Party“. Sehr viele Partei-Mitglieder haben ihn gewählt. Der bisherige Partei-Chef ist Keir Starmer gewesen. Nächsten Montag soll Andy Burnham auch Regierungs-Chef von Großbritannien werden.Dann wird planmäßig König Charles III. ihn zum neuen Premier-Minister ernennen. Der 56-Jährige hat gesagt, er möchte viele Veränderungen in Großbritannien. Zum Beispiel möchte er mehr Wohnungen für ärmere Menschen bauen lassen. Auch möchte Burnham die hohen Preise bei Lebensmitteln bekämpfen. Zwischen den USA und dem Iran hat es wieder neue Angriffe gegeben. Das US-Militär hat im Iran Brücken und einen Flughafen angegriffen. Der Iran sagt, dass bisher viele Menschen im Juli verletzt worden sind. Einige Menschen sind auch gestorben. Die USA sagen, sie wollen das iranische Militär schwächen. Nach den Angriffen hat der Iran zurückgeschossen. Das iranische Militär hat Ziele in den arabischen Ländern Bahrain, Kuwait und Jordanien angegriffen. Dort haben die USA nämlich Militär-Stützpunkte. Die USA haben vergangene Woche gesagt, dass es mit dem Iran keine Waffen-Ruhe mehr gibt. Im Juni ist die Teuerung in Österreich gesunken. Sie liegt jetzt bei 3,2 Prozent. Im Mai ist sie noch etwas höher gewesen. Durch die Teuerung kosten Produkte mehr Geld. Das bedeutet, die Preise sind im Juni etwas langsamer gestiegen. Besonders bei Benzin und Heizöl sind die Preise weniger stark gestiegen. Auch Lebensmittel sind nicht mehr viel teurer geworden. Aber im Juli hat zum Beispiele Essen in Restaurants und Hotels mehr gekostet. Die Teuerung ist auch in Euro-Zone gesunken. In der Euro-Zone sind alle Länder in Europa, wo man mit Euro zahlt. Im Ort Kronstorf in Oberösterreich wird derzeit ein Rechen-Zentrum für Google ausgebaut. Google ist eine Internet-Firma aus den USA. In dem Google-Rechen-Zentrum sollen weitere Computer stehen. Das Rechen-Zentrum muss nicht nach dem UVP-Gesetz überprüft werden. UVP steht für Umwelt-Verträglichkeits-Prüfung. Mit dem UVP-Gesetz schauen Behörden, ob geplante Gebäude von Firmen umweltfreundlich sind. Die SPÖ möchte deshalb strengere Regeln im UVP-Gesetz. Das Google-Rechen-Zentrum in Kronstorf braucht sehr viel Strom. Die Computer müssen mit Wasser gekühlt werden. Bewohner befürchten, dass viel Kühl-Wasser in den Fluss Enns geleitet werden könnte. Bewohner befürchten schlechte Auswirkungen auf die Umwelt und Verbrauch von Strom und Wasser.
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