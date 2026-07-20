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Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 560: Nachrichten in einfacher Sprache vom 20.07.2026
Soldaten aus den USA haben ihre gestrigen Angriffe auf Ziele im Iran beendet. Soldaten haben unter anderem iranische Raketen-Start-Plätze und Flug-Abwehr-Anlagen angegriffen. Mit Flug-Abwehr-Anlagen wehren Soldaten in einem Krieg Luft-Angriffe feindlicher Soldaten ab. Grund für die neuen Angriffe sind mehrere vom Iran getötete Soldaten aus den USA. Das hat Präsident Donald Trump gesagt. Kämpfer von der Revolutions-Garde haben in der Straße von Hormus zwei Schiffe gestoppt. Die iranische „Revolutions-Garde“ besteht wie das Militär aus Soldaten. Laut der Revolutions-Garde wollten die Schiffe auf einem nicht erlaubten Weg durch die Straße von Hormus fahren. Andy Burnham ist seit heute der neue Premier-Minister von Großbritannien. Andy Burnham ist als Premier-Minister der siebte Regierungs-Chef innerhalb von 10 Jahren. Der 56-jährige Burnham war früher Bürgermeister vom Groß-Raum Manchester. König Charles hat Andy Burnham heute Vormittag offiziell zum Premier-Minister ernannt. Danach hat Andy Burnham vor der „Downing Street 10“ gesprochen. In der „Downing Street 10“ arbeitet der britische Premier-Minister. Der bisherige Premier-Minister Keir Starmer ist Mitte Juni zurückgetreten. Grund war unter anderem, dass seine Partei „Labour Party“ bei Wahlen viele Stimmen verloren hatte. In Österreich gibt es in Zukunft eine neue Förderung für Medien. Auf die neue Medien-Förderung hat sich die Bundes-Regierung geeinigt. Medien-Förderung ist Geld, das Medien von einer Regierung bekommen. Medien sind zum Beispiel Zeitungen, Fernseh-Sender oder Radio-Sender. Unterstützen möchte die Bundes-Regierung auch Medien-Angebote für junge Menschen. Diese Angebote werden für Jugendliche immer wichtiger, weil es immer mehr Falsch-Nachrichten im Internet gibt. Das hat Medien-Minister und Vize-Kanzler Andreas Babler von der SPÖ gesagt. Auch sollen Journalisten unabhängiger von Politikern arbeiten können. Spanien ist neuer Fußball-Weltmeister. Die Fußball-Weltmeisterschaft war seit Mitte Juni in den USA, Mexiko und in Kanada. Bei einer Fußball-Welt-Meisterschaft spielen die weltweit besten National-Teams gegeneinander. Gestern war das Finale von der Fußball-Weltmeisterschaft. Die spanischen Fußball-Spieler haben gegen die argentinischen Fußball-Spieler gewonnen. Sie haben 1 zu 0 gewonnen. Gewonnen haben die spanischen Fußball-Spieler nach einer Verlängerung vom Fußball-Spiel. Die spanischen Fußball-Spieler sind zum 2. Mal Fußball-Weltmeister. Ihr 1. Sieg bei einer Fußball-Weltmeisterschaft war im Jahr 2010. Derzeit gibt es einen heftigen Wald-Brand in Spanien. In Spanien ist es derzeit sehr heiß und sehr trocken. Entstanden ist der Wald-Brand gestern nord-östlich von Madrid. Madrid ist die spanische Haupt-Stadt. Mehr als 500 Einsatz-Kräfte versuchen Brand-Schneisen zu machen. Brand-Schneisen sind Schutz-Streifen, die Feuerwehr-Leute bei einem Brand im Wald machen. Durch Brand-Schneisen soll ein starkes Feuer nicht noch größer werden. Mehrere Lösch-Flugzeuge helfen den Feuerwehr-Leuten beim Löschen. Auch mehrere Soldaten helfen den Feuerwehr-Leuten beim Löschen. Einsatz-Kräfte haben Bewohner aus 20 Orten in Sicherheit gebracht.
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