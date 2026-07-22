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Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 562: Nachrichten in einfacher Sprache vom 22.07.2026
Die USA haben in der Nacht auf heute die iranische Hauptstadt Teheran angegriffen. Es war der erste Angriff auf Teheran seit Anfang Juni. Soldaten aus den USA haben mehrere militärische Ziele angegriffen. Sie haben unter anderem militärische Einsatzzentralen, Drohnenlager und Flugzeuggaragen angegriffen. Drohnen sind militärische Fluggeräte. Nach einer Stunde haben die Soldaten aus den USA die Angriffe beendet. Mit den neuen Angriffen möchten die USA den Iran schwächen. Sie möchten verhindern, dass Kämpfer von der "Revolutions-Garde" Schiffe in der Straße von Hormus angreifen. Die iranische "Revolutionsgarde" besteht wie das Militär aus Soldaten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Oleksandr Syrskyj entlassen. Syrskyj war seit Februar Chef vom ukrainischen Militär. Bisher wollte Selenskyj Syrsykyj nicht als Militärchef entlassen. Er hat ihn wegen seiner militärischen Erfolge geschätzt. Grund für die Entlassung ist ein Streit von Syrskyj mit Mychajlo Fedorow. Fedorow war Verteidigungs-Minister. Fedorow wollte vor allem mit ukrainischen Drohnen Russland angreifen. Drohnen sind militärische Fluggeräte. Einige Tage haben junge Ukrainer in mehreren Städten demonstriert. Sie wollen, dass Mychajlo Fedorow wieder Verteidigungs-Minister wird. Und sie haben gefordert, dass Selenskyj Syrsykyj entlässt. In Frankreich gibt es ein neues Gesetz. Jugendliche unter 15 Jahren dürfen keine Konten mehr in Sozialen Medien anlegen. Das Verbot soll ab 1. September gelten. Bestehende Konten sollen bis Anfang 2027 geschlossen werden. Soziale Medien sind zum Beispiel Instagram, TikTok oder Facebook. Frankreich ist damit das erste Land in der Europäische Union, das ein Verbot von Sozialen Medien für unter 15-Jährige hat. Die Plattformen müssen ein System zur Alters-Überprüfung einrichten. Strafen für Jugendliche oder ihre Eltern soll es nicht geben. Mit dem Gesetz wird auch das Handy-Verbot an Schulen ausgeweitet. Derzeit sind Mobil-Telefone in der Grund- und Mittelstufe verboten. Künftig sind sie dann auch in der Oberstufe verboten. Ausnahme-Regelungen sind aber erlaubt. Das Geburts-Haus von Adolf Hitler in der Stadt Braunau in Oberösterreich ist fertig umgebaut. Heute ist dort ein neues Polizei-Zentrum eröffnet worden. Der nationalsozialistische Diktator Adolf Hitler hat von 1933 bis 1945 im zweiten Weltkrieg sechs Millionen Juden ermorden lassen. Vor dem Umbau ist jahrelang darüber diskutiert worden, wie das Gebäude genutzt werden soll. Das Projekt "Diskurs Hitler-Haus" wollte eine Ausstellung, die an Menschen erinnert, die Juden vor Verfolgung im National-Sozialismus gerettet haben. Das wollte das Innen-Ministerium nicht. Bundes-Präsident Alexander Van der Bellen hat heute die 80. "Bregenzer Festspiele" eröffnet. Die "Bregenzer Festspiele" sind ein jährlich in Vorarlberg stattfindendes Kulturfest. Es gibt eine große schwimmende Bühne für Theater-Aufführungen und Opern am Boden-See. Alexander Van der Bellen hat bei der Eröffnung gesagt, an der Verteidigung von der Demokratie muss hart gearbeitet werden. In einer Demokratie können Bewohner in einem Land die Politik mitbestimmen. Auch hat er gemeint, Menschen müssten Unterschiede von anderen Menschen annehmen. Die "Bregenzer Festspiele" haben heute Abend mit der Oper „La Traviata“ von Giuseppe Verdi.
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