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Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 563: Nachrichten in einfacher Sprache vom 23.07.2026
Soldaten aus den USA haben gestern Nacht wieder den Iran angegriffen. Ziele waren unter anderem Raketen-Lager, Militär-Lager für Drohnen-Flug-Geräte und Flug-Abwehr-Anlagen. Mit Flug-Abwehr-Anlagen wehren Soldaten in einem Krieg Luft-Angriffe feindlicher Soldaten ab. Mit diesen neuen Angriffen möchte das Militär aus den USA dem Iran schaden. Iranische Soldaten sollen keine Schiffe und See-Leute mehr in der Straße von Hormus angreifen. Kämpfer von der „Revolutions-Garde“ haben einen Militär-Standort von den USA mit Kampf-Flugzeugen angegriffen. Dieser Militär-Standort war in Kuwait. Politiker in der UNO suchen ab heute einen neuen Chef. UNO ist die Abkürzung für Organisation der Vereinten Nationen. In der UNO setzen sich 193 Länder unter anderem für welt-weiten Frieden ein. Die zweite Amts-Zeit von UNO-Chef Antonio Guterres endet Ende 2026. Guterres ist seit dem Jahr 2017 UNO-Chef. Neue UNO-Chefin werden möchte zum Beispiel Michelle Bachelet. Sie war Präsidentin vom Land Chile in Süd-Amerika. Von 2018 bis 2022 war sie als UNO-Kommissarin für den Schutz von Menschen-Rechten welt-weit verantwortlich. Auch Rafael Grossi möchte neuer UNO-Chef werden. Grossi ist Chef von der Atom-Energie-Behörde IAEA. Mitarbeiter von der IAEA schauen, dass kein Land heimlich Atom-Waffen baut. Die Amts-Zeit vom neuen UNO-Chef beginnt ab Jänner 2027. Politiker von der Europäischen Union haben neue Strafen gegen Russland beschlossen. Russische Soldaten greifen seit Februar 2022 die Ukraine an. Die neuen Strafen betreffen unter anderem russische Banken oder russische Energie-Firmen. Außerdem dürfen russische Soldaten nicht in die EU einreisen. Weiters wird der Öl-Preis für 12 Monate nicht erhöht. Eigentlich müsste der Öl-Preis höher werden. Öl ist welt-weit teurer geworden wegen der gesperrten Straße von Hormus im Iran. Durch die Straße von Hormus brachten Schiffe bisher Öl oder Flüssig-Gas in mehrere Länder. Firmen soll mit Strafen gedroht werden, die viel teureres russisches Öl mit Schiffen transportieren wollen. Anna Sporrer möchte mehrere Veränderungen bei Laien-Gerichten in Österreich. Sporrer ist die Justiz-Ministerin von der SPÖ. Bei Laien-Gerichten entscheiden Laien mit Berufs-Richtern über die Strafe von einem Angeklagten. Derzeit müssen Geschworene nicht sagen, warum sie finden, dass ein Angeklagter verurteilt wird. Das findet Sporrer veraltet. Sporrer möchte auch, dass Geschworene besser auf Gerichts-Verfahren vorbereitet werden. Geschworene entscheiden als zufällig ausgewählte Personen in einem Gerichts-Verfahren, ob ein Angeklagter verurteilt werden soll oder nicht. Auch möchte die Justiz-Ministerin die Auswahl von Geschworenen verbessern. In Europa ist es derzeit sehr heiß. Auch hat es in Europa in letzter Zeit zu wenig geregnet. Das schreiben Wissenschafter in einer Untersuchung. Besonders Felder von Bauern sind sehr trocken. In Frankreich haben Bauern so wenig Mais geerntet wie seit 50 Jahren nicht mehr. Für die Untersuchung haben Wissenschafter aus 12 Ländern in Europa untersucht, wie viel es geregnet hat und wie feucht die Böden waren. Laut den Wissenschaftern gibt es Trockenheit schon, wenn es um 1,4 Grad wärmer wird. Wissenschafter fordern viel weniger Schad-Stoffe durch Ausstöße von Lenkern von Fahrzeugen oder Fabriken. Durch diese Schad-Stoffe wird es immer wärmer auf der Erde.
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