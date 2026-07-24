Nachrichten in einfacher Sprache vom 24.07.2026Jetzt kostenlos streamen
Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 564: Nachrichten in einfacher Sprache vom 24.07.2026
Walter Ruck möchte Präsident von der Wirtschafts-Kammer in Wien bleiben. Die Wirtschafts-Kammer Wien sorgt dafür, dass Firmen in Wien erfolgreich arbeiten können. Walter Ruck hat heute gemeint, dass er die Aufregung nicht versteht. Es gibt nämlich mehrere Vorwürfe gegen Walter Ruck. Er soll unter anderem Frauen beleidigt haben. Walter Ruck soll auch gesagt haben, er kann beeinflussen, welche Politiker die ÖVP als Kandidaten für Wahlen auswählt. Immer mehr Politiker in Österreich fordern den Rücktritt von Walter Ruck als Präsident von der Wiener Wirtschafts-Kammer. Heute Abend entscheiden Partei-Mitglieder von der ÖVP, ob Walter Ruck aus der ÖVP ausgeschlossen wird. In Spanien gibt es viele heftige Wald-Brände. Für das Gebiet von der Haupt-Stadt Madrid und das Gebiet Avila gilt der Not-Stand. Durch den Not-Stand kann Spanien schneller Einsatz-Kräfte organisieren. Jetzt ist eine militärische Krisen-Gruppe für die Lösch-Arbeiten verantwortlich. Einsatz-Kräfte haben schon mehr als 10.000 Bewohner rund um Madrid in Sicherheit gebracht. Auch im Nachbar-Land Frankreich gibt es heftige Wald-Brände. Auf der französischen Urlaubs-Insel Cap Ferret sind mehr als 40.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Präsident Emmanuel Macron hat die EU um Hilfe gebeten. Jetzt gibt es von der EU Hilfe für die Lösch-Arbeiten. Es sollen Einsatz-Kräfte mit Lösch-Flugzeugen und Lösch-Hubschraubern aus Kroatien, Portugal, Tschechien und der Slowakei helfen. Der Präsident von den USA Donald Trump hat neue sehr hohe Zölle beschlossen. Zölle müssen Händler als Gebühr bezahlen, wenn sie Produkte in ein anderes Land liefern. Die Zölle betragen bis zu 12,5 Prozent. Die Zölle gelten seit heute für 60 Länder. Betroffen sind zum Beispiel alle Länder in der Europäischen Union, Großbritannien oder Kanada. Diese Länder sollen zu wenig gegen Zwangs-Arbeit machen. Das behauptet Trump. Bei Zwangs-Arbeit werden Menschen zu einer Arbeit gezwungen. Die EU-Politikerin für die Außen-Politik Kaja Kallas hat gesagt, die EU macht genug gegen Zwangs-Arbeit. Kaja Kallas kritisiert Trump für die neuen Zölle. Auch viele Politiker aus anderen Ländern sagen, die Behauptung von Trump ist falsch. Die Stadt Wien hat Maßnahmen gegen Asbest in mehreren Straßen beschlossen. Asbest ist ein Gestein und lange Zeit als Bau-Material verwendet worden. Mittlerweile ist die Verwendung von Asbest verboten. Denn Asbest ist für die Gesundheit gefährlich. Asbest kann sich leicht in kleine Fasern zerteilen, die Menschen sehr leicht einatmen können. Das kann Lungen-Krebs verursachen. Umwelt-Schützer von der Organisation Greenpeace haben das Asbest in den Wiener Straßen entdeckt. Die Straßen mit Asbest werden jetzt von Bau-Arbeitern mit Asphalt überdeckt. Durch die neue Straßen-Schicht werden die Asbest-Fasern eingeschlossen. Dadurch können sie nicht in die Luft kommen. Jürgen Klopp ist seit heute neuer Fußball-Trainer von der deutschen Fußball-National-Mannschaft. Jürgen Klopp soll bis zur Fußball-Welt-Meisterschaft im Jahr 2030 Trainer sein. Bei einer Fußball-Welt-Meisterschaft spielen die weltweit besten National-Teams gegeneinander. Bei der diesjährigen Welt-Meisterschaft ist Deutschland sehr früh ausgeschieden. Danach musste der bisherige Trainer Julian Nagelsmann zurücktreten. Jetzt soll Jürgen Klopp die deutsche Mannschaft wieder zu mehr Erfolgen führen. Jürgen Klopp ist als Trainer von der englischen Fußball-Mannschaft FC Liverpool und der deutschen Mannschaft Borussia Dortmund sehr erfolgreich gewesen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick