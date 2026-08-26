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Nachrichten in Einfacher Sprache
Folge 587: Nachrichten in Einfacher Sprache vom 26.08.2026
Ministerin Claudia Bauer möchte die Geld-Ausgaben bei der Freiheitlichen Jugend prüfen. In der Freiheitlichen Jugend Österreich unterstützen Jugendliche die Partei FPÖ. Die Freiheitliche Jugend bekommt Geld-Hilfen von der Bundes-Regierung. Von diesem Geld könnte die Freiheitliche Jugend Geld an die rechtsextreme Gruppe Identitäre gegeben haben. Rechtsextreme Identitäre glauben, dass manche Menschen besser sind als andere. Zum Beispiel wegen ihrer Herkunft, Haut-Farbe oder Religion. Die Parteien ÖVP, SPÖ, NEOS und Grüne kritisieren diese mögliche Geld-Unterstützung stark. In Österreich hat es in den vergangenen Jahren viel weniger Morde gegeben. Das zeigt eine neue Untersuchung. Österreich ist laut der Untersuchung eines der sichersten Länder weltweit. In den vergangenen Jahren sind aber mehr Frauen als Männer in Österreich ermordet worden. Frauen werden sehr oft zu Hause ermordet. Auch viele sehr alte Frauen werden ermordet. Weniger Morde heißt nicht, dass es weniger Gewalt gibt. Seit dem Jahr 2018 sind viele Personen verurteilt worden, weil sie versucht haben einen Menschen zu ermorden. Der CIA-Chef namens John Ratcliffe hat die russische Haupt-Stadt Moskau besucht. CIA ist der Geheim-Dienst in den USA. Mitarbeiter bei Geheim-Diensten sammeln wichtige Informationen über ein anderes Land oder Organisationen. Der CIA-Chef hat mit Mitarbeitern vom russischen Geheim-Dienst gesprochen. Die Themen der Gespräche sind nicht bekannt. Manche vermuten, dass über den Krieg in der Ukraine und über den Krieg im Iran gesprochen wurde. Warum der Geheim-Dienst-Chef aus den USA in Russland war, ist unklar. Deshalb sorgt der Besuch für viele Fragen und Vermutungen. Die berühmte Sängerin Dolly Parton ist gestorben. Dolly Parton war eine sehr bekannte Country-Sängerin aus den USA. Country-Musiker singen über Geschichten aus dem Alltag und über das Leben auf dem Land. Dolly Parton ist gestern mit 80 Jahren gestorben. Laut ihrer Familie ist sie an Krebs gestorben. Vergangenes Jahr musste Dolly Parton mehrere Konzerte absagen, weil sie sehr krank war. Sie war bekannt für Lieder wie „Jolene“ oder „I Will Always Love You“. Dolly Parton wurde im Bundes-Staat Tennessee im Süd-Osten der USA geboren. Dort wuchs sie in einer kleinen Holz-Hütte ohne Strom und Wasser auf. Seit sie sieben Jahre alt war, schrieb Dolly Parton Lieder. Dolly Parton spendete später viel Geld für Hilfs-Organisationen. Der Linzer Fußball-Klub LASK hat gestern ein wichtiges Fußball-Spiel gewonnen. Der LASK hat 5 zu 1 gegen den schottischen Klub Celtic Glasgow gewonnen. Mit dem Sieg darf der Fußball-Klub LASK in der Champions League spielen. Die Champions League ist das wichtigste Turnier im europäischen Vereins-Fußball. Bei der Champions-League spielen die besten Fußball-Klubs Europas gegeneinander. Dietmar Kühbauer freut sich sehr über den Sieg vom LASK. Dietmar Kühbauer ist der Trainer vom Fußball-Klub LASK.
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