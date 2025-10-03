Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nachts im Museum
Staffel 1, Folge 1
vom 03.10.2025
41 Min.Folge vom 03.10.2025

Der Musiker und Dancing-Stars-Teilnehmer Lucas Fendrich spaziert mit Moderator Jürgen Peindl durch das Museum „House of Strauss“ im Casino Zögernitz. Sie sprechen über Musik, sein erstes Soloprojekt, Sport und Vater Rainhard Fendrich.

