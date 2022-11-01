Nacktes Österreich
Folge 3: Episode 3
46 Min.Folge vom 01.11.2022Ab 6
Freddy arbeitet an seinem neuen Erotikkalender. Diesmal schlüpft er in die Rolle eines Indianerhäuptlings. Wie sein Vorbild Winnetou, nur mit deutlich weniger Kleidung am Leib, will er sein weibliches Model im Sturm erobern. Der Wiener Gerhard ist bekennender Nudist und ein großer Fan der Stripperin Wendy Night. Heute darf er zum ersten Mal für ein Fantreffen in ihre Wohnung - ohne Kleidung versteht sich von selbst.
Alle 4 Staffeln und Folgen
