Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Nadiya's Simple Spices - Die Magie der Aromen

Feel-Good-Gerichte

sixxStaffel 1Folge 1vom 30.05.2026
Feel-Good-Gerichte

Feel-Good-GerichteJetzt kostenlos streamen

Nadiya's Simple Spices - Die Magie der Aromen

Folge 1: Feel-Good-Gerichte

29 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 6

Nadiya Hussain zeigt, wie einfach es ist, mit acht Gewürzen zu kochen. In jeder Episode bereitet sie vier einfache Rezepte zu und entdeckt mit Köchen, weitere Gewürze rund um den Globus und kreiert Gerichte für jeden Anlass, von Klassikern bis hin zu neuen Kreationen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Nadiya's Simple Spices - Die Magie der Aromen
sixx
Nadiya's Simple Spices - Die Magie der Aromen

Nadiya's Simple Spices - Die Magie der Aromen

Alle 1 Staffeln und Folgen