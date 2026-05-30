Takeaway-Klassiker - Selbst gemachtJetzt kostenlos streamen
Nadiya's Simple Spices - Die Magie der Aromen
Folge 2: Takeaway-Klassiker - Selbst gemacht
29 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 6
Nadiya Hussain zeigt, wie einfach es ist, mit acht Gewürzen zu kochen. In jeder Episode bereitet sie vier einfache Rezepte zu und entdeckt mit Köchen, weitere Gewürze rund um den Globus und kreiert Gerichte für jeden Anlass, von Klassikern bis hin zu neuen Kreationen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nadiya's Simple Spices - Die Magie der Aromen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:GB, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Entertainment GmbH