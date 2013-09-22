Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 22.09.2013: Unerbittliche Serengeti
44 Min.Folge vom 22.09.2013Ab 12
EJ Snyder flucht sich in der afrikanischen Savanne die Seele aus dem Leib, denn der Survival-Freak ist schon wieder in einen Dornenbusch getreten. Partnerin Kellie leistet zwar umgehend Erste Hilfe, doch der 46-Jährige hat nun endgültig die Nase voll: Barfuß laufen macht in der Serengeti einfach keinen Sinn. Deshalb fertigt EJ für sich und seine bessere Hälfte Sandalen aus Baumrinde an. Und anschließend geht’s auf die Jagd: Ganz in der Nähe hat sich in einem Schlammloch etwas bewegt. Doch es erfordert reichlich Übung, dieses potenzielle Abendessen in die Finger zu bekommen.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.