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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Auf den Spuren der Maya

DMAXFolge vom 14.09.2014
Auf den Spuren der Maya

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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 14.09.2014: Auf den Spuren der Maya

45 Min.Folge vom 14.09.2014Ab 12

Shannon und Cass sehen in den Höhlen von Belize kaum die eigene Hand vor Augen. In der unterirdischen Felslandschaft herrscht totale Dunkelheit. Zudem tummeln sich dort jede Menge Schlangen, Spinnen und Fledermäuse. Das unwirtliche Szenario ist furchterregend, trotzdem dürfen die Yogalehrerin aus Ohio und der Ex-Soldat aus Pennsylvania jetzt nicht die Nerven verlieren. Stattdessen ist Willensstärke gefragt. Denn wenn die Abenteurer in Panik geraten und in dem weitverzweigten Labyrinth die Orientierung verlieren, sind sie für immer verloren.

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