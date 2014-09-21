Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 21.09.2014: Verlorenes Paradies
44 Min.Folge vom 21.09.2014Ab 12
Keith Busch ist sichtlich beeindruckt, denn seine Survival-Partnerin Alana ist äußerst attraktiv und obendrein splitterfasernackt. Für ein romantisches Abenteuer bleibt den beiden auf den Fidschi-Inseln jedoch wenig Zeit. Stattdessen müssen sie dort um ihr Überleben kämpfen. Denn auf dem Eiland im Südpazifik, auf dem man sie ausgesetzt hat, gibt es nur wenig Trinkwasser, und vor der Küste tummeln sich Haie und Giftschlangen. Wenn es nicht verdursten will, muss das zufällig zusammengewürfelte Paar dort schnellstens eine saubere Quelle ausfindig machen.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.