Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 28.09.2014: Gnadenloser Dschungel
44 Min.Folge vom 28.09.2014Ab 12
Wildnis-Guide Vince und seine Partnerin Sabrina hadern in Südamerika mit ihrem Schicksal. Die Abenteurer haben im Dschungel von Bolivien Giftschlangen, Skorpionen und Dauerregen getrotzt, und auch Hunger und Durst konnten dem zufällig zusammengewürfelten Paar in der Wildnis nichts anhaben. Doch nun krümmt sich die 30-jährige Mutter von drei Kindern in ihrem Unterschlupf vor Schmerzen. Es besteht akuter Verdacht auf eine Blinddarmentzündung. Deshalb findet die Survival-Tour an dieser Stelle ein jähes Ende.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.