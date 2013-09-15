Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 15.09.2013: Oh, wie schlimm ist Panama!
Wenn der Hunger kommt, sind Schamgefühle schnell vergessen. Clint und Laura vermitteln in dieser Episode der Doku-Serie zumindest den Eindruck. Aber ihnen bleibt beim Survival-Trip auf einer unbewohnten Insel vor der Küste Panamas auch keine Wahl: Seit Stunden versuchen die beiden vergeblich, irgendetwas Essbares in die Finger zu bekommen. Bisher hatte sich das Duo bei der Nahrungssuche auf den Ozean konzentriert. Doch es ist äußerst riskant, in den haiverseuchten Gewässern nach Krustentieren zu jagen. Und auch an Land macht ihnen die heimische Tierwelt das Leben schwer - in Form von blutgierigen Sandfliegen, die sich in Scharen auf das nackte Pärchen stürzen. Die Bisse dieser winzigen Biester lösen im besten Fall einen heftigen Ausschlag mit grauenvollem Juckreiz aus. Doch sie können auch gefährliche Krankheitserreger übertragen. Bei Laura zeigen sich schon die ersten Pusteln.