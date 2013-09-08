Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 08.09.2013: Die Hölleninsel
44 Min.Folge vom 08.09.2013Ab 6
Alison und Jonathan wussten zwar vorher, worauf sie sich da einlassen. Doch als sie sich zum ersten Mal splitterfasernackt auf der unbewohnten Malediven Insel gegenüberstehen, sind beide ziemlich gehemmt. Die Zivilisation kann man eben nicht so locker abstreifen wie ein T-Shirt. Zu lange sollten die zwei aber nicht im Schockzustand verharren, denn die Surferin und der Ex-Marine müssen auf dem Eiland erst mal ihr Überleben sichern. Da Kokosnüsse allein nicht reichen, um auf Dauer bei Kräften zu bleiben, steht Nahrungsbeschaffung ganz oben auf der Agenda. Und am Horizont kündigen sich weitere Probleme an: riesige dunkle Wolken ziehen auf.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.