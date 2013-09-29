Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 29.09.2013: Der Fluch des Dschungels
44 Min.Folge vom 29.09.2013Ab 12
Lanzenottern können blitzschnell zupacken, außerdem sind die Schlangen extrem giftig. Aus diesem Grund hat Survival-Freak Shane ziemlich weiche Knie, als er dem Reptil im Dschungel Costa Ricas gegenüber steht. Doch der 40-Jährige muss seine Angst in den Griff bekommen, wenn er mit seiner Partnerin Kim im Regenwald überleben will: Er muss das Tier auf jeden Fall erlegen. Die beiden Abenteurer haben seit Tagen nichts gegessen und sind mit ihren Kräften am Ende. Ein warmes Abendessen käme da gerade recht.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.