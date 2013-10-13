In den Sümpfen des SchreckensJetzt kostenlos streamen
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 13.10.2013: In den Sümpfen des Schreckens
44 Min.Folge vom 13.10.2013Ab 12
Komplett nackt fühlt sich Survival-Freak Billy in der Wildnis extrem unwohl - besonders in Anwesenheit attraktiver Frauen. Deshalb näht sich der Muskelmann aus Georgia in den Sümpfen Louisianas erst mal einen schicken Lendenschurz aus Biberratten-Fell. Partnerin Ky hält solche Marotten jedoch für komplette Zeitverschwendung. Aus ihrer Sicht wäre ein trockener Unterschlupf viel dringender vonnöten, denn am Himmel nähern sich nämlich dunkle Regenwolken. Und von den viel gepriesenen Jagdkünsten ihres Begleiters war bis dato auch noch nicht viel zu sehen. Anscheinend hat die 39-jährige Stuntfrau aus Los Angeles mit ihrem Zufallspartner nicht das große Los gezogen.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.