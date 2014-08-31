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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Die Tücken des Amazonas

DMAXFolge vom 31.08.2014
Die Tücken des Amazonas

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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 31.08.2014: Die Tücken des Amazonas

43 Min.Folge vom 31.08.2014Ab 6

Als Amanda und Tyler sich am Amazonas zum ersten Mal gegenüberstehen, sind sie splitterfasernackt. Die Befangenheit ist ihnen deutlich anzumerken. Doch wenn die beiden im peruanischen Regenwald überleben wollen, müssen sie ihre Schamgefühle schnell überwinden. Denn an diesem unwirtlichen Ort, abseits der Zivilisation, haben andere Dinge oberste Priorität. Umgeben von blutrünstigen Piranhas, Raubkatzen und Riesenschlangen, konzentriert sich das zufällig zusammengewürfelte Survival-Pärchen im Dschungel auf das Wesentliche, wie zum Beispiel die Nahrungssuche und den Schutz vor wilden Tieren.

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