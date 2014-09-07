Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 07.09.2014: Mörderisches Madagaskar
44 Min.Folge vom 07.09.2014Ab 12
Tropischer Regenwald und traumhaft schöne Sandstrände: Madagaskar beeindruckt seine Besucher mit atemberaubenden Naturlandschaften. Doch abseits der Touristen-Hotspots entpuppt sich das Eiland im Indischen Ozean als kräftezehrende Herausforderung. Eva und Jeff müssen auf der viertgrößten Insel der Welt ihr ganzes Survival-Können aufbieten, um dort 21 Tage ohne Proviant und Ausrüstung zu überleben. Zum Glück sind die Tattoo-Künstlerin aus Arizona und der Spezialist für Geoinformationssysteme aus Idaho in dieser Hinsicht keine Anfänger. Trotzdem ist der Trip für die beiden etwas ganz Besonderes, denn sie sind beim Wildnis-Abenteuer splitterfasernackt.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.