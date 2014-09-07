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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Mörderisches Madagaskar

DMAXFolge vom 07.09.2014
Mörderisches Madagaskar

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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 07.09.2014: Mörderisches Madagaskar

44 Min.Folge vom 07.09.2014Ab 12

Tropischer Regenwald und traumhaft schöne Sandstrände: Madagaskar beeindruckt seine Besucher mit atemberaubenden Naturlandschaften. Doch abseits der Touristen-Hotspots entpuppt sich das Eiland im Indischen Ozean als kräftezehrende Herausforderung. Eva und Jeff müssen auf der viertgrößten Insel der Welt ihr ganzes Survival-Können aufbieten, um dort 21 Tage ohne Proviant und Ausrüstung zu überleben. Zum Glück sind die Tattoo-Künstlerin aus Arizona und der Spezialist für Geoinformationssysteme aus Idaho in dieser Hinsicht keine Anfänger. Trotzdem ist der Trip für die beiden etwas ganz Besonderes, denn sie sind beim Wildnis-Abenteuer splitterfasernackt.

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