Folge vom 09.08.2024
Frösche mit NebenwirkungenJetzt kostenlos streamen
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 09.08.2024: Frösche mit Nebenwirkungen
44 Min.Folge vom 09.08.2024Ab 6
Miranda und Kyle sind Adrenalin-Junkies. Sie wollen in der Wildnis ihre Grenzen austesten. Dazu bietet der dichte Regenwald der Sierra Nevada de Santa Marta in Kolumbien ausreichend Gelegenheit. Um dort zu überleben, müssen die Outdoor-Freaks ihre Komfortzone verlassen. Beim Bau eines Unterschlupfs hat das Duo sehr viel Energie verbraucht. Da kommen süße Bananen und proteinreiche, gegrillte Froschschenkel gerade recht. Aber der Festschmaus am Lagerfeuer hat unangenehme Nachwirkungen. Miranda und Kyle rufen in Südamerika einen Sanitäter zu Hilfe.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.