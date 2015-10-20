Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 20.10.2015: Grausames Guyana
44 Min.Folge vom 20.10.2015Ab 12
Auf Wanderschuhe, Regenjacken und Funktionsunterwäsche müssen Zack und seine Partnerin Afften in Guyana verzichten. Stattdessen versuchen die beiden splitternackt in der Wildnis zu überleben, wie es die Aufgabenstellung verlangt. Sonnencreme haben die Abenteurer auch nicht dabei. Deshalb schmieren sie sich in der Rupununi Savanne mit Matsch ein, um ihre Haut vor den UV-Strahlen zu schützen. Die Hitze ist trotzdem kaum zu ertragen: Afften kämpft auf dem anstrengenden Marsch durch das Grasland mit akuten Kreislaufproblemen.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.