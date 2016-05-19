Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Alles oder nichts

DMAXFolge vom 19.05.2016
Alles oder nichts

Alles oder nichtsJetzt kostenlos streamen

Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 19.05.2016: Alles oder nichts

44 Min.Folge vom 19.05.2016Ab 12

Rund 300 Kilometer von der Küstenstadt Manila entfernt, liegt die Tropeninsel West-Nalaut. Das Eiland befindet sich in Privatbesitz und ist eine gefürchtete Brutstätte für Mückenschwärme, die das Dengue-Virus übertragen. Vor der philippinischen Kobra sollte man sich dort ebenfalls in Acht nehmen, denn ihr Gift tötet innerhalb von 30 Minuten. Sprich: Jeremy und seine Partnerin Cassidy müssen bei ihrem Survival-Trip extrem auf der Hut sein, denn ihnen droht beim Marsch durch den Dschungel von allen Seiten Gefahr.

Alle verfügbaren Folgen