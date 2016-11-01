Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 01.11.2016: Savannen-Survival extralang
45 Min.Folge vom 01.11.2016Ab 12
Don und seine Partnerin Holly stürzen sich in dieser Folge in ein Abenteuer der besonderen Art. Das Duo kämpft in einer der ursprünglichsten Regionen Afrikas ums Überleben. Im östlichsten Zipfel Namibias beherrschen Löwen die Savanne und in den Bäumen tummeln sich wilde Paviane. Wasserstellen gibt es zwar reichlich in der Region, aber dort verteidigen Flusspferde ihr Revier. Um diese Kolosse machen die Survival-Kandidaten in der Wildnis besser einen großen Bogen, denn pro Jahr fallen den Tieren mehr als 2000 Menschen zum Opfer.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.