Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 02.11.2016: Stunk auf den Philippinen
44 Min.Folge vom 02.11.2016Ab 12
Rodeoreiter Matt aus Louisiana bekommt es auf den Philippinen nicht nur mit wilden Tieren zu tun, sondern auch mit einer selbstbewussten Frau, die sich nur ungern von Männern bevormunden lässt. Und darauf war der 33-Jährige offenbar nicht gefasst. Deshalb kommt es zwischen ihm und seiner Partnerin Karen in der Wildnis immer wieder zu Reibereien. Doch Streitigkeiten kann sich das Duo beim Überlebenskampf eigentlich nicht leisten. Als sich die Abenteurer zudem an einem selbsterlegten Stinktierbraten den Magen verderben, wird die Lage im Urwald brenzlig.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: Warner Bros. Discovery, Inc.