Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 23.05.2016: Angriff der Flusspferde
44 Min.Folge vom 23.05.2016Ab 12
Joe und seine Survival-Partnerin Andrea kämpfen sich in Afrika durch ein riesiges Naturschutzgebiet. Der Kavango-Sambesi-Park ist so groß wie Deutschland und Österreich zusammen. Dort leben die sogenannten „Big Five“: Büffel, Löwen, Nashörner, Leoparden und Elefanten. Diesen Wildnisbewohnern sollten die Abenteurer in der Savanne möglichst aus dem Weg gehen. In den Sümpfen lauert zudem eine weitere Gefahr: Flusspferde. Die Vier-Tonnen-Kolosse töten jährlich bis zu 3000 Menschen - durch Bisse, Niedertrampeln oder Ertränken.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.