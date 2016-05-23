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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Angriff der Flusspferde

DMAXFolge vom 23.05.2016
Angriff der Flusspferde

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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 23.05.2016: Angriff der Flusspferde

44 Min.Folge vom 23.05.2016Ab 12

Joe und seine Survival-Partnerin Andrea kämpfen sich in Afrika durch ein riesiges Naturschutzgebiet. Der Kavango-Sambesi-Park ist so groß wie Deutschland und Österreich zusammen. Dort leben die sogenannten „Big Five“: Büffel, Löwen, Nashörner, Leoparden und Elefanten. Diesen Wildnisbewohnern sollten die Abenteurer in der Savanne möglichst aus dem Weg gehen. In den Sümpfen lauert zudem eine weitere Gefahr: Flusspferde. Die Vier-Tonnen-Kolosse töten jährlich bis zu 3000 Menschen - durch Bisse, Niedertrampeln oder Ertränken.

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