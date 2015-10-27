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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Umgeben von Ungetümen

DMAXFolge vom 27.10.2015
Umgeben von Ungetümen

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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 27.10.2015: Umgeben von Ungetümen

44 Min.Folge vom 27.10.2015Ab 12

Blutgierige Sandfliegen, Giftschlangen und gefräßige Kaimane: Die Liste der Gefahren in Guyana ist lang. Doch zum Glück kennt sich „Green Beret“ Bo in tropischen Regionen aus. Der Special-Forces-Officer aus Virginia hat beim Militär gelernt, wie man unter extremen Bedingungen überlebt. Seine Partnerin Debbie ist Mutter von drei Kindern und arbeitet in Wisconsin als Krankenschwester. Auf dem Survival-Trip in Südamerika möchte die 33-Jährige beweisen, was in ihr steckt. Ist Debbie den Herausforderungen gewachsen?

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