Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 28.10.2015: Leichter gesagt als getan
42 Min.Folge vom 28.10.2015Ab 12
Amerikas talentierteste Survival-Experten sind in den unwirtlichsten Regionen der Erde bis an ihre Grenzen gegangen. Nun wollen Fans der Serie beweisen, dass sie auch das Zeug zum Überleben haben. Paolo und Kristin verfolgen die Abenteuer der Kandidaten regelmäßig im TV, und in Kürze wird es ernst für das Duo. Bevor sie nach Nicaragua aufbrechen, trainieren die beiden mit echten Profis. In einem Crash-Kurs lernt das Pärchen die wichtigsten Grundlagen, wie Feuer machen, ein Lager bauen und Fallen stellen.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.