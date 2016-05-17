Die Angst vor dem UnbekanntenJetzt kostenlos streamen
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 17.05.2016: Die Angst vor dem Unbekannten
44 Min.Folge vom 17.05.2016Ab 12
Trent aus Utah ist ein ausgezeichneter Fallensteller. Seine Partnerin Annie bringt als Ausdauersportlerin ebenfalls gute Voraussetzungen für einen Survival-Trip mit. Die 37-Jährige gibt auch in schwierigen Situationen nicht auf. Doch im Dschungel kennt sich das zufällig zusammengewürfelte Pärchen nicht aus. Zudem wimmelt es im Hinterland von Belize nur so von Giftspinnen. Dort bekommt es das Duo unter anderem mit der gefährlichen Schwarzen Witwe zu tun. Ein unbedachter Schritt und das Abenteuer wird im Handumdrehen zum Albtraum.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.