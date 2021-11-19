Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 19.11.2021: Zeckenterror im Busch
44 Min.Folge vom 19.11.2021Ab 12
Andrew hat ein Messer gewählt und Elizabeth einen Feueranzünder. Mit dieser spärlichen Ausrüstung macht sich das zufällig zusammengewürfelte Survival-Paar an der Westspitze Südafrikas auf den Weg in die lebensfeindliche Wildnis. Bei Temperaturen von knapp 40 Grad müssen die Outdoor-Cracks in der Region Vygeboom sehr viel abgekochtes Wasser trinken - ansonsten drohen Krampfanfälle und Nierenversagen. Neben der extremen Hitze machen dem Duo auch Skorpione und blutsaugende Parasiten zu schaffen. Halten die Kandidat:innen trotzdem bis zum Ende durch?
