Meghann hat in ihrem Leben schon einiges durchgemacht. Mit 17 Jahren wurde sie obdachlos. Damals musste sie sich auf der Straße durchschlagen. Und ein Jahr nach der Geburt ihres Sohnes ist dessen Vater gestorben. Seitdem erzieht sie den Jungen allein. Die Schicksalsschläge haben Meghann stark gemacht. Aufgeben war für die 28-Jährige nie eine Option. Aber in der Chihuahua-Wüste gerät die junge Mutter an ihre Grenzen. Ihr Survival-Partner Dan ist nach vier Tagen beim Überlebenskampf im Grenzgebiet zwischen den USA und Mexiko auf sich allein gestellt.
