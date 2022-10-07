Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 07.10.2022: Das Felsenlabyrinth
65 Min.Folge vom 07.10.2022Ab 12
Vulkanische Lavaströme und jahrhundertelange Erosion schufen im kolumbianischen Hochland ein Labyrinth aus Felsformationen und Tunneln. Die schattigen Höhlen bieten bei Temperaturen bis zu 40 Grad Schutz vor der Hitze. Aber Rizza und ihr Partner Andrew sind dort nicht allein. Die Survival-Profis teilen sich die potenziellen Rückzugsorte mit Bienen, Fledermäusen und Raubkatzen. Auf Kleidung muss das Duo beim Trip in die Wildnis verzichten, aber der Anthropologe und die Hobby-Bergsteigerin haben eine Machete und einen Topf zum Wasser abkochen mitgebracht.
