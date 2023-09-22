Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Fan-Challenge im kolumbianischen Dschungel

DMAXFolge vom 22.09.2023
Fan-Challenge im kolumbianischen Dschungel

Fan-Challenge im kolumbianischen DschungelJetzt kostenlos streamen

Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 22.09.2023: Fan-Challenge im kolumbianischen Dschungel

44 Min.Folge vom 22.09.2023Ab 12

Omar liebt Extremsport und geht gerne bis ans Limit. Aber diese Risikobereitschaft könnte in der Wildnis von Nachteil sein. Der 33-jährige Survival-Kandidat aus dem US-Bundesstaat Utah kämpft mit seiner Partnerin Raven an der kolumbianischen Karibikküste ums Überleben. Im dichten Mangrovenwald prägen Lianen und Dornen das Landschaftsbild. Im Sommer herrschen dort Temperaturen bis zu 32 Grad, doch das Wetter kann jederzeit umschlagen. In Südamerika streifen zudem Jaguare und Giftschlangen durch das Unterholz. Und am Flussufer lauern hungrige Kaimane.

Alle verfügbaren Folgen