Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 11.11.2022: Sprachbarriere in Südafrika
67 Min.Folge vom 11.11.2022Ab 12
Die Sonne im Buschland brennt gnadenlos. Und Nicole hat sich in der glühend heißen Savanne schon einige Dornen eingetreten. Aber die Ex-Soldatin aus dem Bundesstaat Virginia hat in Südafrika obendrein mit anderen Herausforderungen zu kämpfen. Denn ihr Survival-Partner Diogo spricht kaum Englisch. Das Duo muss sich in der Wildnis mit Händen und Füßen verständigen. Das macht die kräftezehrende Prüfung nicht einfacher. Die Überlebenskünstler:innen marschieren bei Temperaturen von knapp 40 Grad zum Fluss Limpopo, in dem bis zu sechs Meter lange Krokodile leben.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.