Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 02.09.2022: Der Fluch von Chiapas
44 Min.Folge vom 02.09.2022Ab 12
Die Mücken sind gnadenlos. Und im feuchten Regenwald von Chiapas leben außerdem Feuerameisen, deren schmerzhafter Biss einen anaphylaktischen Schock auslösen kann. Deshalb reibt Jeremy seine zerschundenen Beine mit Schlamm ein. Der Abenteurer aus Ohio tut in den ersten Nächten in der Wildnis kaum ein Auge zu. Die Strapazen setzen ihm nicht nur körperlich zu, sondern auch psychisch. Jeremys Zustand lässt Böses erahnen. Mit seinem angeschlagenen Nervenkostüm ist er für seine Survival-Partnerin Shanika am südlichsten Zipfel Mexikos keine große Hilfe.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.