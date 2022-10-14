Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

In der Wüste von Botswana

DMAXFolge vom 14.10.2022
In der Wüste von Botswana

Folge vom 14.10.2022: In der Wüste von Botswana

88 Min.Folge vom 14.10.2022Ab 12

Monica arbeitet als Softwareentwicklerin im Silicon Valley. Ihr Partner Elijah leitet Klettertouren und lehrt Survival-Techniken. Das zufällig zusammengewürfelte Paar stürzt sich in Botswana in ein gewagtes Abenteuer. Die Outdoor-Freaks versuchen 21 Tage lang mit minimaler Ausrüstung im Okavango-Delta zu überleben. Tagsüber erreichen die Temperaturen in der Steppe von Sankuyo bis zu 35 Grad und nachts wird es dort bitterkalt. Die Kandidat:innen sichern ihr Lager in der Wildnis mit Zweigen und Dornbüschen, um sich vor Löwen und Hyänen zu schützen.

